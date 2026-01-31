Irre! US-Vertreter trafen kanadische Separatisten

„Sie verfügen über großartige Ressourcen. Die Einwohner Albertas sind sehr unabhängige Menschen“, sagte er und fügte hinzu, er habe gehört, dass es bald ein Referendum geben könnte. „Die Menschen wollen Souveränität. Sie wollen das, was die USA haben.“ Bessent behauptete, Kanada werde Alberta nicht erlauben, eine Ölpipeline zum Pazifik zu bauen, und sagte: „Ich denke, wir sollten sie in die USA kommen lassen.“