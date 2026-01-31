Steirische Beamte stoppen Scheren-Attacke in Wien

Zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Beamte aus der Steiermark, die sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Wiener U-Bahn-Station Josefstädter Straße aufhielten, wurden auf eine Auseinandersetzung aufmerksam. Vor ihren Augen schlug ein 27-Jähriger auf einen bereits am Boden liegenden Mann ein – dabei hielt er eine Schere in der Hand.
Den Polizisten gelang es, die beiden Männer zu trennen und sofort die Wiener Polizei zu alarmieren. Das Opfer (39) erlitt Verletzungen im Gesicht sowie eine Stich- bzw. Schnittverletzung am Hinterkopf. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schere, konnte kurz darauf sichergestellt werden.
50-Jährigen ins Gesicht geschlagen
Wenig später stellte sich heraus, dass der 27-Jährige auch mit einem kurz zuvor verübten Raub in Verbindung stehen dürfte. Ein 50-jähriger Mann gab an, von dem Verdächtigen ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Ein bislang unbekannter Komplize soll ihm anschließend das Mobiltelefon geraubt haben und geflüchtet sein.
Fahndung nach zweitem Verdächtigen
Der 50-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Nach dem zweiten Mann wird noch gefahndet, die Ermittlungen laufen.
