Trotz Rückenschmerzen

Herzog gelingt erfolgreicher Olympia-Testlauf!

Wintersport
31.01.2026 13:21
Vanessa Herzog
Vanessa Herzog(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die mit Rückenproblemen kämpfende Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag in der Olympia-Halle von Mailand einen erfolgreichen Testlauf absolviert und vorerst grünes Licht für die Winterspiele gegeben!

Wie ihr Ehemann und Trainer Thomas Herzog angab, verlief der 45-minütige Test eineinhalb Wochen vor dem 1.000-m-Bewerb „durchgehend positiv mit geringen Schmerzen“.

„Ich bin so glücklich!“
Herzog hatte dem Eis wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks in den vergangenen drei Wochen fernbleiben müssen. Dementsprechend erleichtert war sie nach dem bestandenen Test.

„Ich bin so glücklich, hier zu sein, und die Chance zu haben, mein Bestes zu geben“, sagte die zweimalige Olympia-Vierte. In den nächsten Tagen wolle sie die Intensität im Training vorsichtig steigern.

Folgen Sie uns auf