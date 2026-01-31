Herzog gelingt erfolgreicher Olympia-Testlauf!

Die mit Rückenproblemen kämpfende Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag in der Olympia-Halle von Mailand einen erfolgreichen Testlauf absolviert und vorerst grünes Licht für die Winterspiele gegeben!
Wie ihr Ehemann und Trainer Thomas Herzog angab, verlief der 45-minütige Test eineinhalb Wochen vor dem 1.000-m-Bewerb „durchgehend positiv mit geringen Schmerzen“.
„Ich bin so glücklich!“
Herzog hatte dem Eis wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks in den vergangenen drei Wochen fernbleiben müssen. Dementsprechend erleichtert war sie nach dem bestandenen Test.
„Ich bin so glücklich, hier zu sein, und die Chance zu haben, mein Bestes zu geben“, sagte die zweimalige Olympia-Vierte. In den nächsten Tagen wolle sie die Intensität im Training vorsichtig steigern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.