Nach Triumph: Emotionsloser kann man kaum jubeln

Die Antithese

Da wirkt die frischgebackene Australian-Open-Siegerin 2026 wie die völlige Antithese zu den beiden. Samstagmittag, Rod Laver Arena, Damen-Finale, Matchball Rybakina, Aufschlag, Ass – es ist geschehen. Die Kasachin hat ihren zweiten Grand-Slam-Titel, den ersten nach Wimbledon 2022, in trockene Tücher gebracht. Und sie jubelt ... sehr verhalten, im Prinzip fast gar nicht. Kein Schrei, kein Fallenlassen, kein Kniefall. Pathetisch nach oben gerissene Arme? Auch weit gefehlt. Immerhin: Den Ansatz eines Schmunzelns kann Rybakina dann doch nicht ganz unterdrücken. Einmal kurz die Faust geballt – dann geht‘s aber schon mit der Aufgeregtheit, als hätte sie soeben den Geschirrabwasch erfolgreich hinter sich gebracht, ans Netz, um die unterlegene Finalgegnerin Aryna Sabalenka zu umarmen.