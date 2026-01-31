Erst Kunde, dann Räuber: Überfall in Geschäft

Freitagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann ein Geschäft in Wien-Wieden und tat zunächst so, als wollte er ganz normal einkaufen. An der Kassa stellte er noch eine Frage zur Bezahlung – im nächsten Moment griff er jedoch blitzschnell in die Kassenlade und schnappte sich das Bargeld. Als die Angestellte versuchte, den Täter aufzuhalten, eskalierte die Situation.
Der gefährliche Raub spielte sich gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Wiedner Hauptstraße ab. Der Mann schlug der Mitarbeiterin mit der Faust gegen den Kopf und setzte zusätzlich Pfefferspray ein. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.
Mitarbeiterin verletzt
Die Mitarbeiterin wurde bei dem Angriff verletzt und suchte zunächst Hilfe in einer nahegelegenen Apotheke. Danach alarmierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen.
