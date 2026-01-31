Erst Kunde, dann Räuber: Überfall in Geschäft

Freitagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann ein Geschäft in Wien-Wieden und tat zunächst so, als wollte er ganz normal einkaufen. An der Kassa stellte er noch eine Frage zur Bezahlung – im nächsten Moment griff er jedoch blitzschnell in die Kassenlade und schnappte sich das Bargeld. Als die Angestellte versuchte, den Täter aufzuhalten, eskalierte die Situation.