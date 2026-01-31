Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitarbeiterin verletzt

Erst Kunde, dann Räuber: Überfall in Geschäft

Wien
31.01.2026 12:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Freitagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann ein Geschäft in Wien-Wieden und tat zunächst so, als wollte er ganz normal einkaufen. An der Kassa stellte er noch eine Frage zur Bezahlung – im nächsten Moment griff er jedoch blitzschnell in die Kassenlade und schnappte sich das Bargeld. Als die Angestellte versuchte, den Täter aufzuhalten, eskalierte die Situation.

0 Kommentare

Der gefährliche Raub spielte sich gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Wiedner Hauptstraße ab. Der Mann schlug der Mitarbeiterin mit der Faust gegen den Kopf und setzte zusätzlich Pfefferspray ein. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Mitarbeiterin verletzt
Die Mitarbeiterin wurde bei dem Angriff verletzt und suchte zunächst Hilfe in einer nahegelegenen Apotheke. Danach alarmierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
0° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
228.878 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
208.401 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
111.991 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Wien
Im 44. Lebensjahr
FPÖ Wien schockiert über den Tod von Mitarbeiterin
Opfer lag am Boden
Steirische Beamte stoppen Scheren-Attacke in Wien
Mitarbeiterin verletzt
Erst Kunde, dann Räuber: Überfall in Geschäft
87-Jährige ermordet
Heim-Killer ist als Senioren-Schreck amtsbekannt
Frauen geben Ton an
Der Ball der Wiener Wirtschaft im Wandel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf