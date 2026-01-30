Dänemarks Regierung will mehr Häftlinge abschieben

„Es ist richtig und notwendig, dass sich die europäischen Staaten an einen Tisch setzen und sagen können, dass wir lieber unsere Länder schützen als Straftäter“, sagte Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Bei der Ausarbeitung der Menschenrechtskonvention habe sich noch niemand vorstellen können, dass jemand aus dem Nahen Osten „in das beste Land der Welt“ fliehen und dort „Mädchen und Frauen vergewaltigen“ würde. „Damals hätten wir nicht gedacht, dass die Opfer selbst zu Tätern werden würden. Und ich kann Ihnen versichern, dass leider viele von ihnen genau das geworden sind“, sagte Frederiksen.