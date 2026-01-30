Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verurteilte Ausländer

Dänemarks Regierung will mehr Häftlinge abschieben

Außenpolitik
30.01.2026 20:21
Gefängnis im dänischen Randers
Gefängnis im dänischen Randers(Bild: Karlaage - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die dänische Regierung hat angekündigt, ab dem 1. Mai alle ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger abzuschieben, die zu mindestens einem Jahr Gefängnis verurteilt worden sind. Dabei gehe es etwa um Verbrechen wie Körperverletzung und Vergewaltigung, teilte das dänische Migrationsministerium am Freitag mit.

0 Kommentare

„Es ist richtig und notwendig, dass sich die europäischen Staaten an einen Tisch setzen und sagen können, dass wir lieber unsere Länder schützen als Straftäter“, sagte Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Bei der Ausarbeitung der Menschenrechtskonvention habe sich noch niemand vorstellen können, dass jemand aus dem Nahen Osten „in das beste Land der Welt“ fliehen und dort „Mädchen und Frauen vergewaltigen“ würde. „Damals hätten wir nicht gedacht, dass die Opfer selbst zu Tätern werden würden. Und ich kann Ihnen versichern, dass leider viele von ihnen genau das geworden sind“, sagte Frederiksen.

Laut einer Statistik des dänischen Migrationsministeriums werden bisher 70 Prozent der Ausländerinnen und Ausländer abgeschoben, die wegen schwerer Verbrechen zu Haftstrafen von mindestens einem Jahr verurteilt worden sind. Wegen internationaler Übereinkommen zum Schutz des Privat- und Familienlebens erfolgten solche Ausweisungen bisher aber nicht automatisch. Ab dem 1. Mai 2026 soll das nun passieren. Die dänische Regierung hat gemeinsam mit der britischen auch die EU aufgerufen, die Europäische Menschenrechtskonvention zu überarbeiten. Die dänischen Gefängnisse sind seit Jahren überfüllt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Wurde straffällig
Höchstgericht erlaubt Abschiebung von Syrer (25)
24.09.2025
Krone Plus Logo
Asyl und Migration
Was wir von den Dänen noch alles lernen können
04.01.2024

Die dänische Regierung setzt sich grundsätzlich dafür ein, dass sich Migrantinnen und Migranten nur vorübergehend im Land aufhalten dürfen. Künftig soll es mehr Anreize für die freiwillige Rückkehr und verschärfte Bedingungen in den Ausreisezentren geben. Kopenhagen plant die Eröffnung einer Botschaft in Syrien und eine Kooperation mit Afghanistan.

Österreichs Behörden haben in den vergangenen Monaten verurteilte Straftäter aus Afghanistan und Syrien in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage eines betroffenen Syrers (25) abgewiesen, der wegen Ladendiebstahls und unbewaffnetem Überfall verurteilt worden war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
208.071 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.732 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
108.012 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Mehr Außenpolitik
Verurteilte Ausländer
Dänemarks Regierung will mehr Häftlinge abschieben
„Krone“-Kommentar
Diese Verantwortung kann Stocker nicht abschieben
Trump als Auslöser
Nach Rekordjagd: Goldpreis um 10 Prozent gefallen!
Künftiger Fed-Chef
Warsh ist Schwiegersohn von engem Trump-Freund
Kommt Modell bei uns?
Deutschland behandelt Asylwerber nur im Akutfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf