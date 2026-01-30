Fans spotten nach Aus: „Zverev ist wie Dortmund“

„Glaube inzwischen, dass Dortmund eher wieder Miester wird, anstatt Zverev einen Grand Slam gewinnt“, spottet Fabi Obi nach dem Spiel. Ein anderer meinte: „Zverev wird wahrscheinlich nie ein Grand Slam gewinnen, es fehlen im entscheidenden Moment einfach ein paar Prozent, immer schon, und jetzt in einer Ära von Alcaraz und Sinner nahezu unmöglich.“