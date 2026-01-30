Vorteilswelt
Australian Open

Fans spotten nach Aus: „Zverev ist wie Dortmund“

Tennis
30.01.2026 19:09
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Zverev schied am Freitag im Halbfinale der Australien Open gegen Carlos Alcaraz nach einem Fünfsatz-Krimi aus. Von den deutschen Fans gibt es böse Häme im Netz.

0 Kommentare

„Glaube inzwischen, dass Dortmund eher wieder Miester wird, anstatt Zverev einen Grand Slam gewinnt“, spottet Fabi Obi nach dem Spiel. Ein anderer meinte: „Zverev wird wahrscheinlich nie ein Grand Slam gewinnen, es fehlen im entscheidenden Moment einfach ein paar Prozent, immer schon, und jetzt in einer Ära von Alcaraz und Sinner nahezu unmöglich.“

(Bild: AFP/IZHAR KHAN)

Denn: Zverev muss nach seinem längsten Karrierespiel weiter auf seinen ersten Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere warten. Vergangenes Jahr hatte der 28-Jährige beim „Happy Slam“ erst im Endspiel gegen Sinner verloren. Im Head-to-Head mit Alcaraz liegt Zverev nun 6:7 zurück.

Die jüngste Niederlage ist extrem bitter, zumal Alcaraz ab Mitte des dritten Satzes mit starken Problemen zu kämpfen hatte. Dank seines starken Willens schaffte der Spanier im fünften Satz nach langem Rückstand trotzdem die Wende. 

„Schwerste Spiel meiner Karriere“
„Es war das körperlich schwerste Spiel meiner Karriere. Entscheidend war, dass ich immer daran geglaubt habe“, sagte der Spanier, der erstmals ins Australian-Open-Finale einzog. Ähnliche

