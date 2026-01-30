Arm verdreht: Neunjährige verklagt Schulkameraden

Der Schauplatz: eine dritte Klasse Volksschule in Wien. Zwei Kinder schubsen sich in der Pause. Es ist mehr Spiel als Streit. Zurück am Platz geriet das Mädchen mit dem Ellenbogen auf die Tischseite seines Sitznachbarn, woraufhin ihr dieser leicht auf den Mund schlug. Die Neunjährige meldet den Vorfall der Klassenlehrerin, die den Buben tadelte.