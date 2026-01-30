Todesstrafe nach Mord an Krankenversicherer-Chef?

Rückschlag für US-Justizministerin Pam Bondi

Richterin Margaret Garnett entschied nun, die Möglichkeit einer Todesstrafe sei ausgeschlossen, eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung sei aber nach wie vor möglich. Zudem entschied sie, dass bei der Festnahme von Mangione in einem Rucksack gefundene Beweisstücke in dem Prozess verwendet werden dürfen.