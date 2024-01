Was wir von den Dänen noch alles lernen können

Dänemark hat seine Asylquote seit 2015 dauerhaft gesenkt, mit teils beinharten Maßnahmen. Das Land versteht sich als starker Sozialstaat, das Credo lautet dennoch: Arbeit muss immer die attraktivste Option sein. In Dänemark gelten bei Sozialhilfe für Migranten hohe Hürden. So muss man neun von zehn Jahren fix im Land gelebt und in Summe zweieinhalb Jahre gearbeitet haben, um vollen Anspruch zu haben.