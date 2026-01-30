Dorfmeister: „Stürze waren alle klare Fahrfehler!“

„Man sollte auch einmal das Hirn einschalten“

Dass bei der Passage „Fuchsloch“ viel Gegendruck zusammenkommt, ist bekannt. Und die Norwegerin Marte Monsen hätte andere Möglichkeiten gehabt, als voll durch das Tor zu brettern – da sollte man auch einmal das Hirn einschalten. Die Absage ist in mehrfacher Hinsicht schade. Im Kalender gibt es ohnehin nicht viele Abfahrten. Auf Crans-Montana als Olympia-Generalprobe waren alle fokussiert. Da steckt viel Arbeit dahinter – inklusive Training verbrennst du vier Tage Energie.