Großeinsatz in Gleisdorf: Bombendrohung bei Firma

Der Drohung gegen den Umwelt- und Aufbereitungstechnikspezialisten Binder+Co erging laut Landespolizeidirektion am frühen Nachmittag auf schriftlichem Weg. Umgehend seien die für solche Fälle vorliegenden Notfallpläne des Unternehmens aktiviert worden, die Mitarbeiter wurden mit Unterstützung der Polizei ins Forum Kloster im Stadtzentrum gebracht.