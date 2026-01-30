Vorteilswelt
Mitarbeiter evakuiert

Großeinsatz in Gleisdorf: Bombendrohung bei Firma

Steiermark
30.01.2026 16:04
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Großeinsatz der Polizei im oststeirischen Gleisdorf: Gegen ein dort ansässiges Unternehmen war am Freitag eine Bombendrohung eingegangen. Die Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude gebracht, sprengstoffkundige Organe durchsuchten das Gelände.

0 Kommentare

Der Drohung gegen den Umwelt- und Aufbereitungstechnikspezialisten Binder+Co erging laut Landespolizeidirektion am frühen Nachmittag auf schriftlichem Weg. Umgehend seien die für solche Fälle vorliegenden Notfallpläne des Unternehmens aktiviert worden, die Mitarbeiter wurden mit Unterstützung der Polizei ins Forum Kloster im Stadtzentrum gebracht.

Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, die am Firmengelände vorbeiführende Grazer Straße war etwa nicht befahrbar. Sprengstoffexperten und -hunde wurden beigezogen, vorerst wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden, bestätigt ein Polizeisprecher auf „Krone“-Anfrage.

Steiermark

