Dreiste Betrügerin ließ ihre Hunde fast verhungern

Eine 46-Jährige hatte nicht nur mehrere Hotels um die Miete geprellt, sondern auch ihre eigenen Tiere vernachlässigt. Einer der beiden Vierbeiner war bereits stark unterernährt. Nun klickten für die Rumänin die Handschellen.
Hotelzimmer unter einem falschen Namen buchen und nicht bezahlen: Nach diesem Motto zog eine Rumänin (46) durch Österreich. In Tulln (Niederösterreich) geriet sie aber an die falsche Unterkunft. Eine Mitarbeiterin hatte die Polizei informiert, weil die Frau ohne zu bezahlen das Quartier verlassen wollte.
Wenig später war klar: Das war bei Weitem nicht der erste Versuch. Bereits wenige Tage zuvor hatte sie in einem anderen Hotel im Bezirk Tulln die Zeche geprellt. Auch in der Steiermark soll es im Dezember weitere Tatorte gegeben haben, bei denen sie zwei unterschiedliche Identitäten verwendet hatte.
Verdächtige zeigt sich nicht geständig
Der gewerbsmäßige Einmietbetrug ist nicht das Einzige, weswegen sich die 46-Jährige nun verantworten muss. Sie hatte nämlich auch immer ihre beiden Hunde dabei, einer davon war bereits vollkommen unterernährt. Daher hat die Polizei auch die Amtstierärztin kontaktiert, die die Abnahme der Hunde anordnete. Die Rumänin zeigt sich weder zu den Vorwürfen der Tierquälerei noch zum Betrug und der Urkundenfälschung geständig. Die Frau wurde in die Justizanstalt Krems gebracht.
