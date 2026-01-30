Dreiste Betrügerin ließ ihre Hunde fast verhungern

Verdächtige zeigt sich nicht geständig

Der gewerbsmäßige Einmietbetrug ist nicht das Einzige, weswegen sich die 46-Jährige nun verantworten muss. Sie hatte nämlich auch immer ihre beiden Hunde dabei, einer davon war bereits vollkommen unterernährt. Daher hat die Polizei auch die Amtstierärztin kontaktiert, die die Abnahme der Hunde anordnete. Die Rumänin zeigt sich weder zu den Vorwürfen der Tierquälerei noch zum Betrug und der Urkundenfälschung geständig. Die Frau wurde in die Justizanstalt Krems gebracht.