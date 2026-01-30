Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hotel nicht bezahlt

Dreiste Betrügerin ließ ihre Hunde fast verhungern

Niederösterreich
30.01.2026 16:00
Urkundenfälschung, Tierquälerei und gewerbsmäßiger Betrug: Die 46-Jährige zeigt sich nicht ...
Urkundenfälschung, Tierquälerei und gewerbsmäßiger Betrug: Die 46-Jährige zeigt sich nicht geständig.(Bild: sos)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Eine 46-Jährige hatte nicht nur mehrere Hotels um die Miete geprellt, sondern auch ihre eigenen Tiere vernachlässigt. Einer der beiden Vierbeiner war bereits stark unterernährt. Nun klickten für die Rumänin die Handschellen. 

0 Kommentare

Hotelzimmer unter einem falschen Namen buchen und nicht bezahlen: Nach diesem Motto zog eine Rumänin (46) durch Österreich. In Tulln (Niederösterreich) geriet sie aber an die falsche Unterkunft. Eine Mitarbeiterin hatte die Polizei informiert, weil die Frau ohne zu bezahlen das Quartier verlassen wollte.

Wenig später war klar: Das war bei Weitem nicht der erste Versuch. Bereits wenige Tage zuvor hatte sie in einem anderen Hotel im Bezirk Tulln die Zeche geprellt. Auch in der Steiermark soll es im Dezember weitere Tatorte gegeben haben, bei denen sie zwei unterschiedliche Identitäten verwendet hatte.

Lesen Sie auch:
Niederösterreich
Schock: Wer schoss auf den blinden Kater „Bärli“?
30.01.2026

Verdächtige zeigt sich nicht geständig
Der gewerbsmäßige Einmietbetrug ist nicht das Einzige, weswegen sich die 46-Jährige nun verantworten muss. Sie hatte nämlich auch immer ihre beiden Hunde dabei, einer davon war bereits vollkommen unterernährt. Daher hat die Polizei auch die Amtstierärztin kontaktiert, die die Abnahme der Hunde anordnete. Die Rumänin zeigt sich weder zu den Vorwürfen der Tierquälerei noch zum Betrug und der Urkundenfälschung geständig. Die Frau wurde in die Justizanstalt Krems gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
195.354 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
128.422 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Oberösterreich
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
104.503 mal gelesen
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf