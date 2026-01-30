Aufregung um Abbruch: „Wir verstehen es nicht!“

Die Deutsche Kira Weidle und die Italienerin Laura Pirovano ärgerten sich über die Entscheidung der FIS, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Vor allem deshalb, weil Athletinnen-Sprecherin Pirovano dazu offenbar gar nicht befragt worden war. „Mit Pirovano, Stuhec und Goggia habe ich gesprochen. Da haben eigentlich alle gesagt: Wir verstehen die Absage nicht so hundertprozentig“, so Hütter, die als Athletinnen-Vertreterin im Einsatz war.