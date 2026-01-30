Aufregung um Abbruch: „Wir verstehen es nicht!“

Die Entscheidung der FIS, die Abfahrt in Crans-Montana nach sechs Läuferinnen abzubrechen, hat bei einigen Ski-Damen für mächtig Ärger gesorgt. „Wir verstehen es nicht“, schüttelte etwa ÖSV-Athletin Conny Hütter den Kopf.
„Natürlich ist es immer zach bei einer Abfahrt, wenn es auch noch so schwere Stürze sind. Aber ich bin jetzt runtergerutscht: Es schneit, aber die Sicht war recht okay“, schilderte Hütter im ORF-Interview.
Ortlieb, Monsen und Vonn stürzen
Mit Nina Ortlieb, Marte Monsen und Lindsey Vonn waren drei Athletinnen abgeflogen. Während die ÖSV-Läuferin unverletzt blieb, gibt’s große Verletzungssorgen um die Norwegerin und die US-Ski-Queen.
Nach dem Sturz von Vonn gab es eine Pause, in welcher schließlich ein Vorläufer die Strecke bei einsetzendem Schneefall abfuhr. Danach wurde das Rennen abgebrochen.
Die Deutsche Kira Weidle und die Italienerin Laura Pirovano ärgerten sich über die Entscheidung der FIS, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Vor allem deshalb, weil Athletinnen-Sprecherin Pirovano dazu offenbar gar nicht befragt worden war. „Mit Pirovano, Stuhec und Goggia habe ich gesprochen. Da haben eigentlich alle gesagt: Wir verstehen die Absage nicht so hundertprozentig“, so Hütter, die als Athletinnen-Vertreterin im Einsatz war.
So begründet FIS die Absage
Und was sagt die FIS? „Die Bedingungen haben sich geändert. Die Sicht war jetzt schon nicht gut, in den nächsten Stunden wäre sie noch schlechter geworden. Vorläufer haben gesagt, dass sie wenig gesehen haben. Das war auch der Grund für die Fahrfehler und die daraus resultierende Stürze. Wir wollen keine Verletzungen riskieren“, betonte Renndirektor Peter Gerdol.
