Ski-Damen stinksauer

Aufregung um Abbruch: „Wir verstehen es nicht!“

Ski Alpin
30.01.2026 11:33
Die Abfahrt in Crans-Montana wurde nach einer Sturzorgie abgebrochen.
Die Abfahrt in Crans-Montana wurde nach einer Sturzorgie abgebrochen.(Bild: AP/Giovanni Auletta)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Die Entscheidung der FIS, die Abfahrt in Crans-Montana nach sechs Läuferinnen abzubrechen, hat bei einigen Ski-Damen für mächtig Ärger gesorgt. „Wir verstehen es nicht“, schüttelte etwa ÖSV-Athletin Conny Hütter den Kopf.

„Natürlich ist es immer zach bei einer Abfahrt, wenn es auch noch so schwere Stürze sind. Aber ich bin jetzt runtergerutscht: Es schneit, aber die Sicht war recht okay“, schilderte Hütter im ORF-Interview. 

Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: GEPA)

Ortlieb, Monsen und Vonn stürzen
Mit Nina Ortlieb, Marte Monsen und Lindsey Vonn waren drei Athletinnen abgeflogen. Während die ÖSV-Läuferin unverletzt blieb, gibt’s große Verletzungssorgen um die Norwegerin und die US-Ski-Queen.

Marte Monsen verlor bei ihrem Sturz sogar den Helm.
Marte Monsen verlor bei ihrem Sturz sogar den Helm.(Bild: GEPA)

Nach dem Sturz von Vonn gab es eine Pause, in welcher schließlich ein Vorläufer die Strecke bei einsetzendem Schneefall abfuhr. Danach wurde das Rennen abgebrochen.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn (re.) stürzte, konnte aber selbst ins Ziel fahren. Es herrschen aber große Sorgen ...
Sorgen um Lindsey Vonn
Crans-Montana-Abfahrt nach Sturzorgie abgebrochen
30.01.2026
Bangen um US-Star
Olympia-Traum vorbei? Auch Vonn schwer gestürzt
30.01.2026
Sorgen um Norwegerin
Sturz vor dem Ziel: Abfahrerin verliert ihren Helm
30.01.2026
Schrecksekunde
Gleiche Stelle wie 2021! Ortlieb kracht ins Netz
30.01.2026

Die Deutsche Kira Weidle und die Italienerin Laura Pirovano ärgerten sich über die Entscheidung der FIS, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Vor allem deshalb, weil Athletinnen-Sprecherin Pirovano dazu offenbar gar nicht befragt worden war. „Mit Pirovano, Stuhec und Goggia habe ich gesprochen. Da haben eigentlich alle gesagt: Wir verstehen die Absage nicht so hundertprozentig“, so Hütter, die als Athletinnen-Vertreterin im Einsatz war.

Zitat Icon

Mit Pirovano, Stuhec und Goggia habe ich gesprochen. Da haben eigentlich alle gesagt: Wir verstehen die Absage nicht so hundertprozentig.

Conny Hütter im ORF-Interview

So begründet FIS die Absage
Und was sagt die FIS? „Die Bedingungen haben sich geändert. Die Sicht war jetzt schon nicht gut, in den nächsten Stunden wäre sie noch schlechter geworden. Vorläufer haben gesagt, dass sie wenig gesehen haben. Das war auch der Grund für die Fahrfehler und die daraus resultierende Stürze. Wir wollen keine Verletzungen riskieren“, betonte Renndirektor Peter Gerdol.

Ähnliche Themen
Nina OrtliebLindsey Vonn
ÖSV
AbbruchAbfahrt
