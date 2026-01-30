Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Würden Sie Österreich mit der Waffe verteidigen?

Forum
30.01.2026 11:44
Soldaten des österreichischen Bundesheeres.
Soldaten des österreichischen Bundesheeres.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

In Zeiten zunehmender Konflikte und internationaler Spannungen wird europaweit wieder vermehrt in die Wehrfähigkeit investiert. Umfragen zeigen aber, dass die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen, nicht überall gleichermaßen hoch ist. Unsere Frage des Tages vom 30. Jänner lautet: „Würden Sie Österreich im Ernstfall mit der Waffe verteidigen?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Würden Sie im Ernstfall zur Waffe greifen und das Land verteidigen? Welche Alternativen kommen Ihnen in den Sinn? Wie erklären Sie die Diskrepanz in der Bereitschaft, die eigene Heimat zu verteidigen, zwischen den Ländern der EU? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
179.243 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
127.110 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
108.032 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
ESC 2026: Was sagen Sie zur Moderatorenwahl?
Diskutieren Sie mit!
Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?
Frage des Tages
Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?
Diskutieren Sie mit!
Lebensmittel-Liste: Was fehlt Ihnen im Korb?
Frage des Tages
1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf