Würden Sie Österreich mit der Waffe verteidigen?

In Zeiten zunehmender Konflikte und internationaler Spannungen wird europaweit wieder vermehrt in die Wehrfähigkeit investiert. Umfragen zeigen aber, dass die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen, nicht überall gleichermaßen hoch ist. Unsere Frage des Tages vom 30. Jänner lautet: „Würden Sie Österreich im Ernstfall mit der Waffe verteidigen?“
Ihre Meinung zählt!
Würden Sie im Ernstfall zur Waffe greifen und das Land verteidigen? Welche Alternativen kommen Ihnen in den Sinn? Wie erklären Sie die Diskrepanz in der Bereitschaft, die eigene Heimat zu verteidigen, zwischen den Ländern der EU? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
