Seichtes Drehbuch

Mit „People We Meet On Vacation“ im Fahrwasser von „Harry & Sally“ zu schwimmen ist per se nicht verwerflich, aber dafür ist das cineastische Wasser wohl etwas zu seicht. Das Drehbuch ist zwar gut gemeint, von der feinen Feder von Kult-Drehbuchautorin Nora Ephron („Harry & Sally“, „Schlaflos in Seattle“) aber weit entfernt. Einziger Hoffnungsschimmer ist ein leider viel zu kurzer Auftritt von Alan Ruck und Molly Shannon als Poppys Eltern, denn der Rest des Films macht nur eines: große Sehnsucht nach Billy Crystal und Meg Ryan