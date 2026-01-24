Vorteilswelt
„Krone"-Filmkritik

Große Sehnsucht nach Billy Crystal und Meg Ryan

24.01.2026 19:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Mit „People We Meet On Vacation“ versucht Netflix im Fahrwasser des Rom-Com-Kultklassikers „Harry & Sally“ zu fischen – allerdings ohne Netz oder Angel, denn an die Finesse des Originals kommt der Film leider nicht ganz heran ...

Zwei College-Studenten lernen sich auf einer gemeinsamen Autofahrt nach Hause kennen und zanken sich unentwegt, weil sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Keine Sorge, das wird keine 37 Jahre zeitverzögerte Kritik zu „Harry & Sally“, sondern zur neuen Netflix-Rom-Com „People We Meet On Vacation“.

Eigentlich sind sie „nur“ Freunde: Alex (Tom Blyth) und Poppy (Emily Bader).
Eigentlich sind sie „nur“ Freunde: Alex (Tom Blyth) und Poppy (Emily Bader).(Bild: DanielEscale)

Statt Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan), gehen sich diesmal Alex (Tom Blyth) und Poppy (Emily Bader) auf die Nerven. Allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt – Überraschung –, an dem sie sich doch sympathisch finden und sich das Versprechen geben, jedes Jahr gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Das tun sie auch, während sie ständig wechselnde Partner und eine – noch eine Überraschung – unerfüllte Liebe füreinander haben. Ob sie wohl je zueinander finden?

Seichtes Drehbuch
Mit „People We Meet On Vacation“ im Fahrwasser von „Harry & Sally“ zu schwimmen ist per se nicht verwerflich, aber dafür ist das cineastische Wasser wohl etwas zu seicht. Das Drehbuch ist zwar gut gemeint, von der feinen Feder von Kult-Drehbuchautorin Nora Ephron („Harry & Sally“, „Schlaflos in Seattle“) aber weit entfernt. Einziger Hoffnungsschimmer ist ein leider viel zu kurzer Auftritt von Alan Ruck und Molly Shannon als Poppys Eltern, denn der Rest des Films macht nur eines: große Sehnsucht nach Billy Crystal und Meg Ryan

„Krone“-Filmkritik
Große Sehnsucht nach Billy Crystal und Meg Ryan
