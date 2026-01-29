Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu klein für Paketflut

Postbasis zieht endgültig aus Jennersdorf ab

Burgenland
29.01.2026 16:00
Die Postzustellbasis in Jennersdorf ist bald Geschichte.
Die Postzustellbasis in Jennersdorf ist bald Geschichte.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Die Post macht Ernst und schließt ihre Zustellbasis in Jennersdorf im Südburgenland. Die SPÖ hatte bereits seit Monaten davor gewarnt. 

0 Kommentare

Zwischen März und Mai werden die rund 20 Beschäftigten auf Poststandorte in der Oststeiermark aufgeteilt. Begründet wird der Schritt mit dem veränderten Bestellverhalten, heißt es von der Post. Der Standort in Jennersdorf sei „ursprünglich auf die Zustellung von Briefen ausgelegt und niemals für stark steigende Paketmengen“. Das Gebäude entspreche nicht mehr aktuellen Standards und biete keinen Platz zur Erweiterung.

Post ortet Halbwahrheiten
Die betroffenen Mitarbeiter sollen zusätzlich die Möglichkeit bekommen, mit Postfahrzeugen nach Hause zu fahren. Für die Bevölkerung soll sich nichts ändern. Politisch sorgte die Causa für viel Wirbel. Die Post spricht davon, dass Mitarbeiter durch vorab kolportierte Halbwahrheiten „zum politischen Spielball geworden“ seien. Standortentscheidungen würden nicht nach Bezirks- oder Landesgrenzen, sondern nach logistischen Erfordernissen getroffen.

Lesen Sie auch:
Gegen Schließungspläne: Halb, Deutsch und Trinkl (v.l.).
Schließung befürchtet
Jennersdorf: Weiter Ringen um Post-Zustellbasis
17.01.2026
Post-Zustellbasis
„Schließung wäre Schlag ins Gesicht für Region“
18.11.2025
Zu viele Pakete für die Postzustellbasis in Jennersdorf – das Gebäude ist dafür nicht ausgelegt, ...
Zu viele Pakete für die Postzustellbasis in Jennersdorf – das Gebäude ist dafür nicht ausgelegt, deshalb wird die Basis geschlossen, die Mitarbeiter in die Steiermark verlegt.(Bild: Martin A. Jöchl)

„Schlag ins Gesicht für die Region“
SPÖ-Landtagsabgeordneter Fabio Halb bezeichnet die Schließung als „Schlag ins Gesicht für die Region“. Die Post habe als mehrheitlich staatliches Unternehmen auch Verantwortung für den ländlichen Raum. Die SPÖ brachte dazu einen Dringlichkeitsantrag im Landtag ein.

ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl spricht von einem harten Einschnitt für die betroffenen Arbeitnehmer und von einem Versagen der rot-grünen Landesregierung. Landtagsabgeordnete Margit Paul Kientzl (Grüne) bezeichnet die Schließung als wirtschaftlich nicht nachvollziehbar: „Die Post hat noch in den Standort investiert, nun wird dieser dennoch geschlossen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 4°
Symbol Regen
Güssing
3° / 5°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
0° / 4°
Symbol Schneeregen
Neusiedl am See
3° / 4°
Symbol Regen
Oberpullendorf
2° / 4°
Symbol Regen

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Gespräch
Prägte Ära: Grün-weiße Legende mit goldener Mähne
McDonald’s betroffen
Nach Asbest-Alarm jetzt Kinderspielplatz gesperrt
Angebote für Patienten
Diagnose Krebs: Zahl der Erkrankten nimmt zu
Neue Bürgerliste
„Oberpullendorf wieder gemeinsam gestalten“
Krone Plus Logo
Asbest-Import
Hochgiftiger Streusplitt landete auf Straßen in NÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf