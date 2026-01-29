Postbasis zieht endgültig aus Jennersdorf ab

Zwischen März und Mai werden die rund 20 Beschäftigten auf Poststandorte in der Oststeiermark aufgeteilt. Begründet wird der Schritt mit dem veränderten Bestellverhalten, heißt es von der Post. Der Standort in Jennersdorf sei „ursprünglich auf die Zustellung von Briefen ausgelegt und niemals für stark steigende Paketmengen“. Das Gebäude entspreche nicht mehr aktuellen Standards und biete keinen Platz zur Erweiterung.