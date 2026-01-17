Jennersdorf: Weiter Ringen um Post-Zustellbasis

Das Tauziehen um die Post-Zustellbasis in Jennersdorf geht weiter. Seit Herbst warnen die Bezirks-SPÖ und Bürgermeister vor einer Schließung. Die Post AG verwies auf eine laufende Standortanalyse. Nun wird von Informationen berichtet, wonach die Basis im März geschlossen werden soll. „Monate lang hat man unsere Warnungen abgetan und beschwichtigt. Jetzt zeigt sich: Die Sorgen der Bevölkerung und der Beschäftigten waren mehr als berechtigt“, ist Landtagsabgeordneter Fabio Halb (SPÖ) empört. Von der Schließung betroffen wären rund 25 Mitarbeiter, denen Versetzungen an Standorte in der Steiermark drohen würden.