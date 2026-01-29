„Oberpullendorf wieder gemeinsam gestalten“

Das Hauptproblem aus seiner Sicht: Gemeindepolitik werde nicht als das gesehen, was sie sein sollte, nämlich Sachpolitik. „Oberpullendorf ist zwar eine Stadt, funktioniert aber wie ein Dorf“, bedauert Csitkovics. Ihn stört vor allem der häufig gehörte Satz „Das gibt das Budget nicht her“. „Natürlich ist Geld ein Thema. Aber es geht selten nur ums Geld. Vieles lässt sich mit Engagement, Ehrenamt, Kooperationen und Sponsoren umsetzen, das hat unser Verein ,BLOP!’ schon gezeigt“, betont der Kandidat. In der Kommunalpolitik will jetzt die „Liste für ALLE“ kräftig mitmischen. Und welche Argumente sprechen für Csitkovics als Bürgermeister? Die Antwort kommt prompt: „Weil Oberpullendorf eine Politik verdient, die das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellt, parteiübergreifend, sachlich und mit einem Blick, der weiter reicht als bis zur nächsten Wahl.“