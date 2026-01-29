Vorteilswelt
Neue Bürgerliste

„Oberpullendorf wieder gemeinsam gestalten“

Burgenland
29.01.2026 09:00
Rathaus Oberpullendorf: Die Bürgerliste will nach der nächsten Wahl für frischen Wind im ...
Rathaus Oberpullendorf: Die Bürgerliste will nach der nächsten Wahl für frischen Wind im Gemeinderat sorgen(Bild: P. Huber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Aktuell sind in Oberpullendorf nur ÖVP und SPÖ im Gemeinderat vertreten. Bei der nächsten Wahl im Jahr 2027 will auch die neue „Liste für ALLE“ kräftig mitmischen.

Er ist Unternehmer und Ideenmotor, war Gemeinderat der ÖVP und lange Zeit bewusst nicht Kandidat – nun wagt Dietmar „Didi“ Csitkovics den Schritt zurück in die Kommunalpolitik. Eine neue, überparteiliche Bürgerliste soll frischen Wind in die Stadt bringen, mit dem klaren Wunsch: „Oberpullendorf soll endlich wieder gemeinsam gestaltet werden!“

Listenführer und Bürgermeister-Kandidat
„Liste für ALLE“ nennt sich die Wählerinitiative, mit der Dietmar Csitkovics 2027 bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl antreten will. Als Listenführer und als Anwärter für das Amt des Stadtchefs. Die Entscheidung kam nicht über Nacht. „Ich habe viele Jahre Politik aus nächster Nähe im Gemeinderat miterlebt, ebenso in der Wirtschaftskammer sowie auf Landes- und Bundesebene“, berichtet der hoch motivierte Kandidat.

Zitat Icon

Man kann auch viel bewegen, ohne ein Mandat zu haben, doch irgendwann stößt man einfach an Grenzen.

Dietmar Csitkovics, „Liste für Alle“

Bild: BLOP!

2021 hatte er mit Freunden aus Oberpullendorf den Verein „BLOP!“ gegründet, der „für Bewegung und eine lebenswerte Stadt“ steht. Wenngleich die „Liste für ALLE“ auf breite Zustimmung aus den Reihen des Vereins stößt: „,BLOP!’ bleibt das, was es immer war – ein unabhängiger Verein, ein kommunaler Thinktank, mit Ideen für die Gemeinschaft, offen für alle“, sagt Csitkovics. Man könne viel bewegen ohne ein Mandat, so der engagierte Initiator, doch irgendwann stoße man an Grenzen.

Kritik an fehlender Umsetzung von Projekten
Er verweist auf den politischen Alltag der Stadt. „ÖVP und SPÖ stehen sich gegenüber wie zwei Mühlsteine. Initiativen werden dazwischen zerrieben und wichtige Entscheidungen sowie Projekte immer weiter verschoben. Oder die Umsetzung bleibt ganz aus, da die absolute Mehrheit noch bei der ÖVP liegt“, nimmt sich Csitkovics kein Blatt vor den Mund.

Das Hauptproblem aus seiner Sicht: Gemeindepolitik werde nicht als das gesehen, was sie sein sollte, nämlich Sachpolitik. „Oberpullendorf ist zwar eine Stadt, funktioniert aber wie ein Dorf“, bedauert Csitkovics. Ihn stört vor allem der häufig gehörte Satz „Das gibt das Budget nicht her“. „Natürlich ist Geld ein Thema. Aber es geht selten nur ums Geld. Vieles lässt sich mit Engagement, Ehrenamt, Kooperationen und Sponsoren umsetzen, das hat unser Verein ,BLOP!’ schon gezeigt“, betont der Kandidat. In der Kommunalpolitik will jetzt die „Liste für ALLE“ kräftig mitmischen. Und welche Argumente sprechen für Csitkovics als Bürgermeister? Die Antwort kommt prompt: „Weil Oberpullendorf eine Politik verdient, die das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellt, parteiübergreifend, sachlich und mit einem Blick, der weiter reicht als bis zur nächsten Wahl.“

