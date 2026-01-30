Wienerin braucht Spenden im Kampf gegen Krankheit

Katharina will weiter als Lehrerin unterrichten

Mit hochdosiertem Cortison werden im Krankenhaus die Entzündungen abgedämpft, geheilt wird die Krankheit dadurch jedoch nicht. Seit Jahren lebt Katharina nun in Angst vor den nächsten Anfällen. Und auch in der ständigen Angst, plötzlich nicht mehr ihrem Traumjob als Lehrerin nachgehen oder gar nicht mehr gehen zu können. Eine teure Stammzelltransplantation, bei der mit Chemotherapie das Immunsystem ausgelöscht und mit zuvor entnommenen Stammzellen wieder neu aufgebaut wird, gibt es. Sie wird jedoch nicht von der Krankenkasse unterstützt.