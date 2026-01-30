Semesterferien: Sind sie noch zeitgemäß?

Unsere Schülerinnen und Schüler haben es schon bald geschafft – die Semesterferien stehen, gestaffelt nach Bundesland, vor der Tür. Den Anfang machen Wien und Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark bilden das Schlusslicht. Doch sind diese früher als „Energieferien“ bezeichneten freien Tage so kurz nach den Weihnachtsferien noch zeitgemäß? Welche Ferieneinteilung würden Sie sinvoller finden? Diskutieren Sie mit!
Ab dem zweiten Februar beginnt in Österreich eine kurze freie Zeit für die Schülerschaft aller Altersklassen: Eine Woche kann sie ausspannen, bevor es mit neu gewonnener Energie mit dem Lernen weitergeht. Dabei haben die „Energieferien“ damit ursprünglich nichts zu tun. Sie wurden nämlich wegen der Ölkrise im Jahr 1973 eingeführt, um Heizkosten sparen zu können – immerhin mussten die Schulgebäude dadurch eine Woche lang nicht beheizt werden. Heute hat die Auszeit im Winter vor allem den Vorteil, dass sie für eine kurze Entlastung für alle Familien mit schulpflichtigen Kindern und im Schulbetrieb tätigen Personen sorgt.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Semesterferien nicht zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr sinnvoller gelegt werden könnten. Immerhin sind sie zwischen den Weihnachts- und Osterferien sehr nahe an einer ohnehin langen Pause. Auch die Möglichkeit von weniger häufigeren, dafür aber längeren Ferienblöcken kann diskutiert werden.
Wie sinnvoll finden Sie die Semesterferien heute und in der Rückschau, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit denken? Würden Sie den Ferienkalender anders gestalten, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten und wenn ja, wie? Oder finden Sie, dass das derzeitige Modell schon seinen Sinn hat? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten im Kommentarfeld!
