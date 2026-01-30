Semesterferien: Sind sie noch zeitgemäß?

Ab dem zweiten Februar beginnt in Österreich eine kurze freie Zeit für die Schülerschaft aller Altersklassen: Eine Woche kann sie ausspannen, bevor es mit neu gewonnener Energie mit dem Lernen weitergeht. Dabei haben die „Energieferien“ damit ursprünglich nichts zu tun. Sie wurden nämlich wegen der Ölkrise im Jahr 1973 eingeführt, um Heizkosten sparen zu können – immerhin mussten die Schulgebäude dadurch eine Woche lang nicht beheizt werden. Heute hat die Auszeit im Winter vor allem den Vorteil, dass sie für eine kurze Entlastung für alle Familien mit schulpflichtigen Kindern und im Schulbetrieb tätigen Personen sorgt.