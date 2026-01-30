Offiziell! Österreich will U21-EM 2029 austragen

Laut Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, ist zu erwarten, dass die UEFA die Bewerbungsunterlagen noch in diesem Jahr übermittelt. Dann wird auch Klarheit darüber herrschen, welche Länder noch für dieses Turnier kandidieren. Mit einer Entscheidung rechnet Neuhold noch vor der U21-EM 2027, die in etwa eineinhalb Jahren in Albanien und Serbien stattfindet. Sollte Österreich den Zuschlag erhalten, wären 2029 jene ÖFB-Jahrgänge im Einsatz, die im vergangenen November U17-Vizeweltmeister wurden.