„Gehört’s nicht mir, gehört’s einem anderen“

Der Urheber kann verlangen, dass das Bild, der Text, die Musik sofort gelöscht werden. Er will natürlich seine Schöpfung bezahlt haben, stellt Schadenersatzansprüche und Ansprüche auf Unterlassung. „Bei sogenannten Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten sind die Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren aufgrund des Streitwertes von fast 50.000 Euro sehr hoch“, warnt Sablatnig. Besser sei es, vorher genau zu schauen, ob man ein Bild für die Homepage und auch für Social Media – die Rechte werden unterschieden – verwenden darf, wie viel dafür zu zahlen ist, ob und wo der Name des Fotografen angegeben werden muss...