Ab 19.30 Uhr live: Formel E in Miami zu Gast

Mit Vollgas werden heute die Formel E-Boliden in Miami unterwegs sein – mit einer Premiere. Die Fahrer sind nämlich zum ersten Mal auf dem legendären Miami International Autodrome, wo auch die Formel 1 ihre Runden dreht, zu sehen. Bei uns sind sie auf krone.tv ab 19.30 Uhr live beim Rennen mit dabei. Das Qualifying gibt es bereits ab 15.35 Uhr bei uns auf https://streaming.krone.at/event/69487/qualifying-miami-e-prix