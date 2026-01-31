Katrin Ofner in Val di Fassa starke Sechste!

LIVE: Konferenz mit Ilzer und Leipzig!
Katrin Ofner hat den Ski-Cross-Bewerb in Val di Fassa am Samstag auf dem sechsten Platz beendet!
Damit gelang der Steirerin eine Verbesserung zum Vortag, als sie im Achtelfinale ausgeschieden war. Sonja Gigler wurde 18.
Bei den Männern war Adam Kappacher als Zehnter bester Österreicher, Johannes Aujesky belegte Platz zwölf.
Den Tagessieg holten der Italiener Simone Deromedis bzw. die Deutsche Daniela Maier.
Es war der letzte Test vor den Olympischen Spielen in Norditalien.
