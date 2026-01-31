Vorteilswelt
Ski Cross

Katrin Ofner in Val di Fassa starke Sechste!

Wintersport
31.01.2026 15:00
Katrin Ofner
Katrin Ofner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Katrin Ofner hat den Ski-Cross-Bewerb in Val di Fassa am Samstag auf dem sechsten Platz beendet!

0 Kommentare

Damit gelang der Steirerin eine Verbesserung zum Vortag, als sie im Achtelfinale ausgeschieden war. Sonja Gigler wurde 18.

Bei den Männern war Adam Kappacher als Zehnter bester Österreicher, Johannes Aujesky belegte Platz zwölf.

Den Tagessieg holten der Italiener Simone Deromedis bzw. die Deutsche Daniela Maier.

Es war der letzte Test vor den Olympischen Spielen in Norditalien.

