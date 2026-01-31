Steht Yusuf Demir vor Rückkehr zum SK Rapid?

Steht das einstige Wunderkind vor der Heimkehr? Wenn es nach der internationalen Gerüchteküche in Sachen Transfermarkt geht, könnte Yusuf Demir bald wieder im Dress seines Stammklubs SK Rapid auflaufen!
Der 22-Jährige soll nach Informationen des türkischen Sport-Journalisten Yağız Sabuncuoğlu ins Visier der Grün-Weißen geraten sein, da inzwischen klar ist, dass Demir bei Türkei-Kultklub Galatasaray Istanbul keine Zukunft mehr hat.
Seit seinem Wechsel an den Bosporus im September 2022 – damals noch für sechs Millionen Euro – kam er auf gerade einmal 707 (!) Einsatzminuten in 26 Pflichtspielen für Gala, für das er dabei zwei Tore und zwei Assists ablieferte.
Bei einer zwischenzeitlichen Ausleihe zum FC Basel in die Schweiz (August 2023 bis Juni 2024) konnte Demir auch nicht wirklich aufzeigen, in 13 Partien kam er lediglich auf ein Tor und einen Assist.
Interesse von Klubs aus Italien und Portugal
Ein Angebot für Demir soll es vonseiten des SK Rapid entgegen anderslautenden Meldungen aus der Türkei noch nicht geben, laut „Sky“ dürften auch Klubs aus Italien und Portugal Interesse am einst für ein halbes Jahr von den Grün-Weißen zum FC Barcelona verliehenen Wiener haben …
Ob sich das Gerücht der Demir-Rückkehr zu Rapid bewahrheiten könnte? Fraglich! 125 Einsatzminuten in der laufenden Saison und insgesamt 1434 in den vergangenen knapp dreieinviertel Jahren sprechen nicht unbedingt dafür, dass das einstige Wunderkind sofort „matchfit“ einsatzfähig wäre …
