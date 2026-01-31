Polizeieinsatz in Bayern führt zu Stau in Salzburg

Im Bereich in und um die Stadt Bad Reichenhall läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Ein Hubschrauber kreist zur Unterstützung der Polizei in der Luft. In Salzburg staut sich derweilen der Verkehr.
Wie die Polizei deutschen Medien mitteilte, soll ein 26-Jähriger gegen 10 Uhr Bekannten per Textnachricht mitgeteilt haben, dass er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und im Wald zurückgelassen worden sei.
Tatsächlich wurde der Mann mit schweren Verletzungen im Unterleib in einem Waldgebiet gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll „tückisch“ sein, er kann momentan nicht befragt werden.
In einer Großfahndung sucht die Polizei derzeit nach den mutmaßlichen Tätern. Inzwischen soll die Fahndung jedoch schon mit weniger Kräften laufen. Unter anderem war die deutsche Bundesstraße zwischen Bad Reichenhall und Piding zeitweise in beide Richtungen gesperrt, was massive Staus zur Folge hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.