Jugendlicher angeklagt

Todesdrohung bei virtueller „Playstation-Party“

Niederösterreich
29.01.2026 09:14
Virtuelle Spiele-Party eskalierte. Nun stand ein 17-Jähriger vor Gericht. (Symbolbild)
Virtuelle Spiele-Party eskalierte. Nun stand ein 17-Jähriger vor Gericht. (Symbolbild)(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Ein Jugendlicher (17) musste sich wegen gefährlicher Drohung gegen die Mutter eines der Burschen im Spiele-Chat nun am Landesgericht St. Pölten verantworten. Im Hintergrund tobt ein langer Streit zwischen den beiden Familien. 

0 Kommentare

Eine harmlose „Playstation-Party“ Ende September unter Jugendlichen endete für einen 17-Jährigen nun mit einer Anklage wegen gefährlicher Drohung vor Gericht in St. Pölten.

Denn ein ungebetener Gast hatte die virtuelle Party gecrasht. Doch trotz aller lautstarken Aufforderungen der anderen Burschen, den „Chat“ wieder zu verlassen, blieb der „Eindringling“ spielwillig. Als dann dessen Mutter das Headset kapert, eskaliert die Situation. „Alle schrien laut durcheinander“, schildert einer der jugendlichen Gamer.

Freispruch für den Angeklagten
„Wenn ich will, bringe ich dich und deine ganze Familie um“, schrie der 17-Jährige ins Mikrofon. „Jetzt zeig’ ich dich an“, quittiert die Mutter die Meldung postwendend. Im Zeugenstand will die Drohung aber nur einer der beteiligten Burschen gehört haben. Ein seit Langem tobender Streit – inklusiver wechselseitiger Anzeigen – zwischen den beiden Familien sei Auslöser gewesen. Wüste Beschimpfungen und Drohungen daher „milieubedingte Äußerungen“, wie vor Gericht festgehalten wird. Freispruch!

Niederösterreich

