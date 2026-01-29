Todesdrohung bei virtueller „Playstation-Party“

Freispruch für den Angeklagten

„Wenn ich will, bringe ich dich und deine ganze Familie um“, schrie der 17-Jährige ins Mikrofon. „Jetzt zeig’ ich dich an“, quittiert die Mutter die Meldung postwendend. Im Zeugenstand will die Drohung aber nur einer der beteiligten Burschen gehört haben. Ein seit Langem tobender Streit – inklusiver wechselseitiger Anzeigen – zwischen den beiden Familien sei Auslöser gewesen. Wüste Beschimpfungen und Drohungen daher „milieubedingte Äußerungen“, wie vor Gericht festgehalten wird. Freispruch!