Fashion-Queen

Teyana Taylor trägt in Paris Hauch von Nichts

Star-Style
26.01.2026 14:17
Teyana Taylor sorgte für einen „königlichen“ Mode-Auftritt in Paris.
Teyana Taylor sorgte für einen „königlichen“ Mode-Auftritt in Paris.(Bild: APA-Images / REUTERS / Abdul Saboor)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Teyana Taylor krönt sich mit ihrem Auftritt in Paris am Montag nun hochoffiziell zur Fashion-Queen. Bei der Schau der Luxusmarke Schiaparelli erschien die Schauspielerin in einem Hauch von Nichts und Spitze – und einer Krone am Haupt. Wow, was für ein Auftritt!

In Paris stahl sie eindeutig allen die Show: Teyana Taylor gilt nicht nur als heißeste Anwärterin auf einen Oscar, am Montag zementierte sie in Paris auch ihren Titel als neueste Fashion-Queen.

Hauch von Nichts und Spitze
Und das lag nicht nur an der funkelnden Krone, die sie bei ihrem Auftritt vor der großen Schau von Schiaparelli in der französischen Modemetropole am Haupt trug. Sondern auch an ihrem Look, der den Mitgliedern des europäischen Hochadels wohl die Schamesröte ins Gesicht treiben würde.

Die Schauspielerin trug in Paris einen Hauch von Nichts.
Die Schauspielerin trug in Paris einen Hauch von Nichts.(Bild: APA-Images / REUTERS / Abdul Saboor)
Und setzte ihrem Look mit royalem Kopfschmuck die Krone auf.
Und setzte ihrem Look mit royalem Kopfschmuck die Krone auf.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Denn Taylor war für die Modenschau des französischen Luxusmodehauses in ein Kleid geschlüpft, das nur aus transparentem Stoff und ein wenig Spitze bestand. Darunter trug sie nicht viel – lediglich ein nudfarbiges Höschen.

„Royaler“ Halsschmuck, schwarze Plateau-High-Heels sowie ein schwarzer, bodenlanger Mantel, den sie lässig über die Schulter geworfen hatte, machten den Look schließlich perfekt.  

An diesem Auftritt kam am Montag niemand vorbei.
An diesem Auftritt kam am Montag niemand vorbei.(Bild: APA-Images / REUTERS / Abdul Saboor)

Dass die Fotografen bei diesem Auftritt nur zu gerne auf die Auslöser drückten, versteht sich fast von selbst. Dabei war Taylor längst nicht der einzige Promi, der die Modenschau von Schiaparelli in Paris beehrte.

Moore, Bruni & Co. bei Fashion Week
Carla Bruni etwa zeigte viel Bein, während Demi Moore auf einen auffälligen Look mit wildem Animal-Print setzte. 

Carla Bruni setzte ihre tollen Beine in Szene.
Carla Bruni setzte ihre tollen Beine in Szene.(Bild: APA-Images / REUTERS / Abdul Saboor)
Demi Moore kam im wilden Animal-Print-Look.
Demi Moore kam im wilden Animal-Print-Look.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Lauren Sánchez Bezos sorgte im schicken Business-Kostüm für Aufsehen.
Lauren Sánchez Bezos sorgte im schicken Business-Kostüm für Aufsehen.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Und auch Jeff Bezos und seine Lauren, die ein knallig rotes Kostüm trug, huschten an den wartenden Fotografen vorbei.

Surrealistische Designs
Das Modehaus Schiaparelli wurde 1927 in Paris von Elsa Schiaparelli gegründet und zählt zu den bekanntesten Luxus-Modehäusern der Welt. Das Label ist vor allem durch seine außergewöhnlichen, oft fast surrealistischen Designs bekannt. Elsa Schiaparelli arbeitete einst etwa mit Salvador Dalí zusammen.

