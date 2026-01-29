Optimismus vor Start der Baumesse in Oberwart

Vortragsreihe an allen vier Messetagen

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Vortragsreihe an allen vier Messetagen. Themen sind unter anderem Gartengestaltung, die optimale Finanzierung von Wohnprojekten, die Wahl der richtigen Wärmepumpe sowie die Frage, was ein Haus langfristig tatsächlich kostet. Ein Gedanke zieht sich dabei durch viele Programmpunkte: Die Entscheidungen von heute bestimmen, wie teuer Wohnen morgen wird. Gerade bei Energie und Technik zeigt sich rasch, ob richtig geplant wurde oder ob spätere Nachrüstungen teuer werden.