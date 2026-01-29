Vorteilswelt
Ausgebuchte Hallen

Optimismus vor Start der Baumesse in Oberwart

Burgenland
29.01.2026 06:00
Heute, Donnerstag, startet die Baumesse in Oberwart. Bis Sonntag präsentieren rund 260 ...
Heute, Donnerstag, startet die Baumesse in Oberwart. Bis Sonntag präsentieren rund 260 Aussteller alles rund um die Themen Bauen, Wohnen und Renovieren. Ergänzt wird das breite Angebot von einer täglichen Vortragsserie.(Bild: (C) GARAI ANTAL)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Steigende Kosten, teure Kredite und unsichere Förderungen haben dem Bausektor zuletzt stark zugesetzt. Kurz vor dem Start der Baumesse Oberwart zeigt sich dennoch ein überraschend positives Bild.

0 Kommentare

Steigende Kosten, teure Kredite und unsichere Förderungen haben dem Bausektor in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Viele Projekte wurden verschoben oder ganz abgesagt. Umso genauer wird derzeit hingeschaut, ob sich die Stimmung beim Baugewerbe langsam wieder dreht. Vor dem Start der Baumesse Oberwart deutet zumindest eines darauf hin: Der Pessimismus scheint nicht mehr allgegenwärtig zu sein.

260 Aussteller und viele auf der Warteliste
Von 29. Jänner bis 1. Februar eröffnet die 34. Baumesse traditionell die Messe-Saison in Oberwart. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage sei die Veranstaltung heuer vollständig ausgelastet. Rund 260 Aussteller haben ihre Teilnahme fixiert, weitere Firmen stehen auf der Warteliste.

„Von schlechter Stimmung merken wir im Vorfeld wenig“, sagt Messe-Veranstalter Markus Tuider. „Ganz im Gegenteil. Die Betriebe sind positiv gestimmt. Wenn das ein Zeichen ist, dann glauben viele daran, dass es wieder bergauf geht.“

Vom Neubau bis zum Schutz vor Hochwasser
Gezeigt werden Angebote rund um Neubau und Sanierung ebenso wie moderne Heizungstechnik, Photovoltaik, Smart-Home-Systeme und Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser. Besucher können sich ein Bild davon machen, welche Möglichkeiten es aktuell gibt und worauf bei der Umsetzung zu achten ist.

Vortragsreihe an allen vier Messetagen
Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Vortragsreihe an allen vier Messetagen. Themen sind unter anderem Gartengestaltung, die optimale Finanzierung von Wohnprojekten, die Wahl der richtigen Wärmepumpe sowie die Frage, was ein Haus langfristig tatsächlich kostet. Ein Gedanke zieht sich dabei durch viele Programmpunkte: Die Entscheidungen von heute bestimmen, wie teuer Wohnen morgen wird. Gerade bei Energie und Technik zeigt sich rasch, ob richtig geplant wurde oder ob spätere Nachrüstungen teuer werden.

Lesen Sie auch:
32. Baumesse Oberwart
Krise - na und? Zuversicht als starkes Fundament
26.01.2024
33. Baumesse Oberwart
Baubranche im Aufwind: Trendumkehr in Reichweite
30.01.2025

Der Veranstalter selbst rechnet mit 17.000 bis 18.000 Besuchern. „Viele kommen nicht mehr nur zum Schauen, sondern mit sehr konkreten Fragen.“

Burgenland
Krone Plus Logo
Asbest-Import
Hochgiftiger Streusplitt landete auf Straßen in NÖ
Neue Anlaufstelle
Mehr AMS-Service für Kranke zum Wiedereinstieg
Polizisten attackiert
Enkel wehrte sich gegen die Festnahme seiner Oma
Polizei zieht Bilanz
Mehr Verletzte durch abgelenkte Autofahrer
Berühmte Kopfbedeckung
Was hat Uschi Zezelitsch mit Johnny Depp am Hut?
