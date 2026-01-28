Mehr AMS-Service für Kranke zum Wiedereinstieg

Landessüden stärker betroffen als der Norden

Voriges Jahr hatte als einziger Bezirk Mattersburg einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent. Die meisten Arbeitslosen gab es im Südburgenland mit rund 5 Prozent, im Norden waren es rund 2,4 Prozent. 13.000 Burgenländer fanden 2025 übers AMS einen neuen Job. Das kostete in Summe 216 Millionen Euro. Davon gingen 17 Millionen in die Infrastruktur, rund 158 Millionen als Arbeitslosengeld oder Unterstützung an die Kunden, und 41 Millionen waren Förderungen. Im Schnitt machte das AMS rund 16 Vermittlungsvorschläge pro Bewerber – insgesamt rund 125.000. Sengstbratl sieht für 2026 „ein Frühlingslüftchen, ein kleines Wirtschaftswachstum.“ Insgesamt würde demnach mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um drei Prozent gerechnet.