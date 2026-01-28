Vorteilswelt
Neue Anlaufstelle

Mehr AMS-Service für Kranke zum Wiedereinstieg

Burgenland
28.01.2026 19:00
Kranke finden mit beruflicher Reha meist sehr gut wieder ins Arbeitsleben.
Kranke finden mit beruflicher Reha meist sehr gut wieder ins Arbeitsleben.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Beratung für psychisch und physisch Beeinträchtigte ohne Job zeigt im Burgenland gute Erfolge. Die Arbeitslosigkeit stieg 2025 aber das dritte Jahr in Folge wieder an.

Eine neue Anlaufstelle hat das AMS Burgenland zu bieten: In einem Pilotprojekt, das mit rund 100.000 Euro notiert ist, bekommen Teilnehmer des beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ) bei anhaltenden psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen zusätzliche Unterstützung. Grundlage dafür war eine Studie über die berufliche Rehabilitation von Arbeitnehmern, die aufgrund einer Erkrankung arbeitslos wurden.

Andrea Eggert (Studie), Helene Sengstbratl, Dagmar Karner (BBRZ), Michael Schweitzer (fit to ...
Andrea Eggert (Studie), Helene Sengstbratl, Dagmar Karner (BBRZ), Michael Schweitzer (fit to work).(Bild: AMS Burgenland)

Das Ergebnis der Studie kann sich sehen lassen: 80 Prozent der im BBRZ Betreuten konnten erfolgreich wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen. AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl fühlt sich bestärkt: „In unseren Regionalstellen verfügen wir über eigene Reha-Beratungsteams. Für das laufende Jahr haben wir eine Million Euro für berufliche Rehabilitation vorgesehen.“

Wirtschaftsflaute war auch 2025 spürbar
Die Arbeitslosen-Statistik 2025 zeigt eine eher durchwachsene Bilanz. Die Wirtschaftsflaute ließ die Arbeitslosenquote um 3,2 Prozent ansteigen. Mit durchschnittlich 8458 Erwerbslosen das dritte Jahr in Folge. Allerdings wurde wieder der Wert von vor der Pandemie erreicht. Corona ließ die Arbeitslosigkeit auf rund 11.000 Gemeldete explodieren.

Zitat Icon

„Ein Frühlingslüftchen - ein kleines Wirtschaftswachstum - wird für 2026 erwartet“

Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland

Landessüden stärker betroffen als der Norden
 Voriges Jahr hatte als einziger Bezirk Mattersburg einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent. Die meisten Arbeitslosen gab es im Südburgenland mit rund 5 Prozent, im Norden waren es rund 2,4 Prozent. 13.000 Burgenländer fanden 2025 übers AMS einen neuen Job. Das kostete in Summe 216 Millionen Euro. Davon gingen 17 Millionen in die Infrastruktur, rund 158 Millionen als Arbeitslosengeld oder Unterstützung an die Kunden, und 41 Millionen waren Förderungen. Im Schnitt machte das AMS rund 16 Vermittlungsvorschläge pro Bewerber – insgesamt rund 125.000. Sengstbratl sieht für 2026 „ein Frühlingslüftchen, ein kleines Wirtschaftswachstum.“ Insgesamt würde demnach mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um drei Prozent gerechnet. 

