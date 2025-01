Baubranche im Aufwind: Trendumkehr in Reichweite

Hohe Kosten für Material, Rohstoffe und Personal, Baustopps und strengere Kreditvergaberichtlinien – die Bauwirtschaft ist seit Jahren in einer Abwärtsspirale. „Die für den Standort so wichtige Baubranche steht massiv unter Druck“, sagt Wirtschaftskammer-Vizepräsident Martin Horvath, „es geht hier allein im Burgenland um 3.600 Betriebe und 40.000 Beschäftigte.“ Die Baumesse sei daher ein wichtiger Motor, um die Auftragsbücher wieder voll zu bekommen, so Horvath.