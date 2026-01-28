Was hat Uschi Zezelitsch mit Johnny Depp am Hut?

Genauer gesagt bis zu Uschi Zezelitsch. Wobei – so ganz stimmt das nicht. Denn er ist nicht bis zu ihr gereist, er ist mit ihr gereist. Und zwar von Neuseeland aus. Wie es dazu kam, erzählt uns die Kräuterhexe gerne. „Als ich vor 10 Jahren zu meiner dritten Neuseelandreise aufgebrochen bin, wusste ich bereits, dass ich im Sommer 2016 die Hauptrolle im klassischen Orchesterwerk „Nola Note“ spielen würde. Und als ich dann eines Tages im Schaufenster eines Vintage-und Kostüm-Ladens in Napier diesen Zylinder gesehen hab, ist er mit mir durch Neuseeland und dann nach Hause gereist“, lacht Zezelitsch.