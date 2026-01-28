Was hat Uschi Zezelitsch mit Johnny Depp am Hut?

Nun. Eigentlich nichts – außer umgekehrt vielleicht, dass sie ihn als Schauspieler gut findet. Durch einen interessanten Zufall hat aber einer von Depps Zylindern, die er als Willy Wonka, also als kreativer, aber auch genauso skuriller Schokoladenhersteller trug, seinen Weg nach Mattersburg gefunden.
Genauer gesagt bis zu Uschi Zezelitsch. Wobei – so ganz stimmt das nicht. Denn er ist nicht bis zu ihr gereist, er ist mit ihr gereist. Und zwar von Neuseeland aus. Wie es dazu kam, erzählt uns die Kräuterhexe gerne. „Als ich vor 10 Jahren zu meiner dritten Neuseelandreise aufgebrochen bin, wusste ich bereits, dass ich im Sommer 2016 die Hauptrolle im klassischen Orchesterwerk „Nola Note“ spielen würde. Und als ich dann eines Tages im Schaufenster eines Vintage-und Kostüm-Ladens in Napier diesen Zylinder gesehen hab, ist er mit mir durch Neuseeland und dann nach Hause gereist“, lacht Zezelitsch.
Die Verkäuferin versicherte ihr, dass der Zylinder einer der Zylinder (es gab für die Dreharbeiten vier Stück davon) von Johnny Depp im Film „Charly und die Schokoladenfabrik“ sei. „Es gab sogar ein Foto von Depp bei den Dreharbeiten im Geschäft“, freut sie sich noch heute über den Fund. Auch wenn ihr der Hut viel zu groß ist, ist er etwas ganz besonderes für sie. Um ihn als Nola Note zu tragen, hat sie innen einen Schaumstoffring angebracht. „Sonst würde er mir dauernd über die Augen rutschen“, amüsiert sich die Mattersburgerin.
Eigentlich mag Zezelitsch ja normal keine Kopfbedeckungen außer ihren Hexenhut. Aber für dieses besondere Stück macht sie dann doch eine Ausnahme. „Wenn ich diesen Zylinder, samt seiner Geschichte trage, bilde ich mir ein, dass ein Stück Glamour auch auf mich überspringt“, lacht sie.
Wer den Hut samt Uschi und vieler musisch begabter Kinder live sehen möchte: Am 17. Juni um 17 Uhr gibt‘s Nola Note auf Orchesterreise beim Viadukt in Mattersburg für Familien zu sehen. Und was wäre Nola ohne Willy Wonkas Hut? Richtig! Nur die halbe Nola! Wir wünschen viel Spaß!
