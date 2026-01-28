Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berühmte Kopfbedeckung

Was hat Uschi Zezelitsch mit Johnny Depp am Hut?

Burgenland
28.01.2026 16:12
Ein berühmter Hut auf Abwegen – durch einen Zufall hat der Zylinder zu Uschi Zezelitsch ...
Ein berühmter Hut auf Abwegen – durch einen Zufall hat der Zylinder zu Uschi Zezelitsch gefunden.(Bild: Uschi Zezelitsch)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Nun. Eigentlich nichts – außer umgekehrt vielleicht, dass sie ihn als Schauspieler gut findet. Durch einen interessanten Zufall hat aber einer von Depps Zylindern, die er als Willy Wonka, also als kreativer, aber auch genauso skuriller Schokoladenhersteller trug, seinen Weg nach Mattersburg gefunden. 

0 Kommentare

Genauer gesagt bis zu Uschi Zezelitsch. Wobei – so ganz stimmt das nicht. Denn er ist nicht bis zu ihr gereist, er ist mit ihr gereist. Und zwar von Neuseeland aus. Wie es dazu kam, erzählt uns die Kräuterhexe gerne. „Als ich vor 10 Jahren zu meiner dritten Neuseelandreise aufgebrochen bin, wusste ich bereits, dass ich im Sommer 2016 die Hauptrolle im klassischen Orchesterwerk „Nola Note“ spielen würde. Und als ich dann eines Tages im Schaufenster eines Vintage-und Kostüm-Ladens in Napier diesen Zylinder gesehen hab, ist er mit mir durch Neuseeland und dann nach Hause gereist“, lacht Zezelitsch. 

Johnny Depp als Willy Wonka. Man sah ihn selten ohne Zylinder.
Johnny Depp als Willy Wonka. Man sah ihn selten ohne Zylinder.(Bild: AP/PETER MOUNTAIN)

Die Verkäuferin versicherte ihr, dass der Zylinder einer der Zylinder (es gab für die Dreharbeiten vier Stück davon) von Johnny Depp im Film „Charly und die Schokoladenfabrik“ sei. „Es gab sogar ein Foto von Depp bei den Dreharbeiten im Geschäft“, freut sie sich noch heute über den Fund. Auch wenn ihr der Hut viel zu groß ist, ist er etwas ganz besonderes für sie. Um ihn als Nola Note zu tragen, hat sie innen einen Schaumstoffring angebracht. „Sonst würde er mir dauernd über die Augen rutschen“, amüsiert sich die Mattersburgerin.

Gestatten: Depp. Oder doch Zezelitsch? Ach nein! Nola Note!
Gestatten: Depp. Oder doch Zezelitsch? Ach nein! Nola Note!(Bild: Uschi Zezelitsch)

Eigentlich mag Zezelitsch ja normal keine Kopfbedeckungen außer ihren Hexenhut. Aber für dieses besondere Stück macht sie dann doch eine Ausnahme. „Wenn ich diesen Zylinder, samt seiner Geschichte trage, bilde ich mir ein, dass ein Stück Glamour auch auf mich überspringt“, lacht sie.

Wer den Hut samt Uschi und vieler musisch begabter Kinder live sehen möchte: Am 17. Juni um 17 Uhr gibt‘s Nola Note auf Orchesterreise beim Viadukt in Mattersburg für Familien zu sehen. Und was wäre Nola ohne Willy Wonkas Hut? Richtig! Nur die halbe Nola! Wir wünschen viel Spaß! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
-0° / 4°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-1° / 2°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Burgenland
Klassik für Kinder
„Nola Note auf Orchesterreise“ in Mattersburg
Zirkus um Kassenkredit
SPÖ-Politiker zahlen Gehalt an ÖVP-Ortschef zurück
Krone Plus Logo
Vom Wein zum Eis
Eine Königin mit Helm, Brustpanzer und Schlagkraft
Absagen für Keeper
Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Konditorei Schranz
Das Burgenland hat einen neuen Krapfen-Kaiser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf