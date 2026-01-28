Mehr Verletzte durch abgelenkte Autofahrer

Viele schnallen sich immer noch nicht an

930 Menschen wurden im Vorjahr im Straßenverkehr verletzt – fast 100 mehr als 2024 und fast 200 mehr als noch 2021. 19 Personen kamen 2025 auf den Straßen ums Leben, darunter zwei Radfahrer und drei Fußgänger. Drei Todesopfer waren nicht angeschnallt. „Ich bin überzeugt, dass sie noch leben würden, wenn sie einen Gurt angelegt hätten“, meint Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Rund 5700-mal wurde wegen des Nichteinhaltens der Gurtpflicht gestraft, 4300-mal wegen Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung.

Motorradfahrer und Kinder sind nicht unter den Toten.