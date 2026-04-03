Offiziell! Gattuso ist nicht mehr Italien-Teamchef

„Es war mir eine Ehre“

Gattusos Abgang war bereits seit Tagen erwartet worden. Einer Mitteilung des nationalen Fußball-Verbands FIGC zufolge wurde die Trennung nun „im Einvernehmen“ beschlossen. In einer persönlichen Erklärung Gattusos, der bei Italiens bisher letztem WM-Titel 2006 dabei war, heißt es: „Da wir das Ziel, das wir uns gesetzt hatten, nicht erreicht haben, betrachte ich schweren Herzens meine Zeit auf der Trainerbank der Nationalmannschaft als beendet. Es war mir eine Ehre.“ Das azurblaue Trikot der Squadra sei „das wertvollste, das es im Fußball gibt“.