Aus und vorbei! ÖSV-Ass beendet Karriere

Die 31-jährige Steirerin gab am Freitag das Ende ihrer Weltcup-Karriere bekannt. Die zweifache Mutter will sich wieder ganz ihrer Familie widmen. „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Die vergangene Saison war die schönste meiner Karriere – ich konnte jeden Moment in vollen Zügen genießen. Diese Zeit werde ich nie vergessen“, erklärte Hiemer.