Weltranglisten-10. Andrejewa Nummer 1 in Linz!

„Es wird ein Mega-Turnier, das habe ich im Gefühl!“

Wermutstropfen für die Österreicherinnen und wohl auch andere im Feld ist die Unmöglichkeit, für das jeweilige Land beim Billie Jean King Cup zu spielen. Das ÖTV-Team tritt zeitgleich in der Europa/Afrika-Zone II in Banja Luka daher mit einem B-Team an, kämpft gegen den Absturz in Zone III. Grabher meinte, dass der Termin für sie in Ordnung sei, es ihr aber wehtue, nicht beim Teambewerb antreten zu können. Bei Potapova wiederum sind nach dem Nationenwechsel alle Papiere eingereicht, sie hofft daher bei nächster Gelegenheit im Billie Jean King Cup dabei sein zu können.