Begehrtes Talent

Ja zu Österreich? Jetzt spricht Paul Wanner

Fußball International
27.01.2026 14:19
„Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, sagte Paul Wanner bei einer Pressekonferenz am Dienstag.(Bild: AFP/IRIS VAN DEN BROEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Talent Paul Wanner hat in der Nationenfrage noch keine Entscheidung getroffen. Vor dem Champions-League-Spiel der PSV Eindhoven bei Bayern München dementierte der in den Diensten der Niederländer stehende 20-Jährige Berichte, wonach er sich für Einsätze im ÖFB-Team entschieden habe.

„Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, meinte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

„Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV“, sagte Wanner. Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen.

Paul Wanner (re.) im deutschen Teamdress
Paul Wanner (re.) im deutschen Teamdress(Bild: GEPA)

Bei ÖFB-Lehrgang mitgemacht
Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.

Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben. Für PSV, das in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Ehrendivision (zwei Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.

