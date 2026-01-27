Ja zu Österreich? Jetzt spricht Paul Wanner

Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben. Für PSV, das in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Ehrendivision (zwei Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.