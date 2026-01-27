Ja zu Österreich? Jetzt spricht Paul Wanner

Fußball-Talent Paul Wanner hat in der Nationenfrage noch keine Entscheidung getroffen. Vor dem Champions-League-Spiel der PSV Eindhoven bei Bayern München dementierte der in den Diensten der Niederländer stehende 20-Jährige Berichte, wonach er sich für Einsätze im ÖFB-Team entschieden habe.
„Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, meinte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.
„Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV“, sagte Wanner. Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen.
Bei ÖFB-Lehrgang mitgemacht
Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.
Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben. Für PSV, das in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Ehrendivision (zwei Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.