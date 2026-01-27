Vorteilswelt
Vertrag verlängert

ÖFB-Cup-Finale bis 2029 in Klagenfurt

Fußball National
27.01.2026 13:55
Auch in den kommenden Jahren wird in Klagenfurt die Cup-Trophäe ausgespielt.(Bild: GEPA)
Von krone Sport

Klagenfurt bleibt für weitere drei Jahre Standort für das ÖFB-Cup-Finale. Der ÖFB-Aufsichtsrat habe dem Stadion nahe des Wörthersees den Zuschlag als Endspielort bis einschließlich 2029 erteilt, wie der ÖFB am Dienstag bekannt gab.

Das Finale der laufenden Cupsaison war bereits im Rahmen der bestehenden Vereinbarung fix an Klagenfurt vergeben. Die Viertelfinalspiele eröffnen in dieser Woche das heimische Fußball-Frühjahr.

Cup-Viertelfinale ab Freitag
Der LASK empfängt am Freitag im Derby Blau-Weiß Linz, am Samstag ist Rapid in Ried zu Gast. Am Sonntag folgen die Partien von Titelverteidiger WAC gegen Red Bull Salzburg und Altach gegen Sturm Graz.

„Klagenfurt erfüllt seit Jahren sämtliche Anforderungen für ein Cup-Finale auf höchstem Niveau und garantiert weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen. Zahlreiche Finalspiele haben gezeigt, dass das Cup-Finale hier in einem stimmungsvollen und professionellen Umfeld stattfinden kann, das sich bei Vereinen und Fans gleichermaßen etabliert hat“, sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. 13 Mal fand das Cup-Finale schon in Klagenfurt statt.

