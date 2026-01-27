Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Ärzte-Pfusch: Ihre schlimmsten Erlebnisse!

Forum
27.01.2026 13:47
Welche negativen Erfahrungen mussten Sie schon machen?
Welche negativen Erfahrungen mussten Sie schon machen?(Bild: VILevi - stock.adobe.com)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Eigentlich suchen wir dort Hilfe, Heilung und ein offenes Ohr. Doch für viele Österreicher endet der Besuch beim Mediziner mit Frust, Schmerzen oder sogar gefährlichen Fehlentscheidungen. Von der „Abfertigung im Minutentakt“ bis hin zu fatalen Fehldiagnosen: Wir wollen wissen, was Sie erlebt haben!

0 Kommentare

Die Liste an möglichen Frustfaktoren in der Medizin ist lang: 3-Minuten-Diagnosen von Ärzten, die während des „Warum sind Sie hier?“ schon das Rezept drucken, gefährliche Fehldiagnosen, die schwere Erkrankungen als „psychosomatisch“ abtun oder simple fehlende Empathie im Behandlungsraum. Welche Erfahrungen mussten Sie schon in unserem Gesundheitssystem machen?

Haben Sie schon schlechte Erfahrungen bei Behandlungen gemacht? Wurden Sie vielleicht falsch diagnostiziert oder fühlten sich von Ärzten nicht ernst genommen? Wurde bei Ihnen eine falsche Diagnose gestellt, die schwerwiegende Folgen hatte, oder wurden Sie trotz akuter Schmerzen nicht zeitnah behandelt? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Forum
Frage des Tages
18-Medaillen-Ziel bei Olympia: Schaffen wir das?
Frage des Tages
Kult-Eis Brickerl kehrt zurück: Freut Sie das?
Diskutieren Sie mit!
Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?
Frage des Tages
„Spitals-Touristen“: Braucht es schärfe Gesetze?
Diskutieren Sie mit!
Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf