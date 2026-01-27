Ärzte-Pfusch: Ihre schlimmsten Erlebnisse!

Eigentlich suchen wir dort Hilfe, Heilung und ein offenes Ohr. Doch für viele Österreicher endet der Besuch beim Mediziner mit Frust, Schmerzen oder sogar gefährlichen Fehlentscheidungen. Von der „Abfertigung im Minutentakt“ bis hin zu fatalen Fehldiagnosen: Wir wollen wissen, was Sie erlebt haben!
Die Liste an möglichen Frustfaktoren in der Medizin ist lang: 3-Minuten-Diagnosen von Ärzten, die während des „Warum sind Sie hier?“ schon das Rezept drucken, gefährliche Fehldiagnosen, die schwere Erkrankungen als „psychosomatisch“ abtun oder simple fehlende Empathie im Behandlungsraum. Welche Erfahrungen mussten Sie schon in unserem Gesundheitssystem machen?
Haben Sie schon schlechte Erfahrungen bei Behandlungen gemacht? Wurden Sie vielleicht falsch diagnostiziert oder fühlten sich von Ärzten nicht ernst genommen? Wurde bei Ihnen eine falsche Diagnose gestellt, die schwerwiegende Folgen hatte, oder wurden Sie trotz akuter Schmerzen nicht zeitnah behandelt? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
