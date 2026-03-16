Warnung vor vermeintlichen „Fassadenreinigern“

Während ein „Mitarbeiter“ die meist betagten Opfer ablenkt, durchsucht und plündert ein weiterer die Räumlichkeiten. Eine Gruppe vermeintlicher „Fassadenreiniger“ steht nun im Fokus von Ermittlungen durch das Landeskriminalamt. Auch Umweltschäden sollen die Täter verursachen.
Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt gegen Mitglieder einer Gruppierung, die derzeit an mehreren Standorten in Ober- und Niederösterreich campieren. Diese fahren tagsüber mit mehreren Mietfahrzeugen umher und suchen Hausbesitzer auf, um denen Fassadenreinigungen und weitere Dienstleistungen anzubieten.
Ältere Opfer bevorzugt
Weitere Mitglieder geben sich als Mitarbeiter bekannter Firmen aus und behaupten, dass sie Messungen, Bohrungen oder Ähnliches durchführen müssten. Als „Kunden“ werden ältere Personen bevorzugt.
Einschleichdiebstähle
Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass es bei diesen Tätigkeiten auch bereits zu Einschleichdiebstählen gekommen war. Während die späteren Opfer durch den vermeintlichen Firmenmitarbeiter abgelenkt werden, schleicht eine weitere Person ins Haus, durchsucht die Räumlichkeiten und stiehlt vorwiegend Bargeld und Schmuck.
Umweltschäden häufig
Außerdem werden bei den angebotenen Reinigungsarbeiten keinerlei Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wodurch unter anderem die verwendeten Reinigungsmittel ins Erdreich gelangen. Abklärungen möglicher Umweltschäden werden noch durchgeführt.
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