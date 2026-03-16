Warnung vor vermeintlichen „Fassadenreinigern“

Einschleichdiebstähle

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass es bei diesen Tätigkeiten auch bereits zu Einschleichdiebstählen gekommen war. Während die späteren Opfer durch den vermeintlichen Firmenmitarbeiter abgelenkt werden, schleicht eine weitere Person ins Haus, durchsucht die Räumlichkeiten und stiehlt vorwiegend Bargeld und Schmuck.