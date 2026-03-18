15-Jähriger mit Moped seiner Mutter verunfallt

Mittwochfrüh prallten in Lambach ein 15-jähriger Zweiradlenker und ein Autofahrer (28) zusammen. Der Jugendliche – er war mit dem Moped seiner Mutter unterwegs – stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt.
Gegen 7.45 Uhr fuhr der 15-Jährige aus Steinerkirchen/Tr. mit dem Moped seiner Mama auf der Lambacher Maierhofgasse in Richtung Kraftwerk. Zur selben Zeit war ein Rumäne (28) aus Lambach mit dem Auto in der Gegenrichtung unterwegs.
Mopedfahrer stürzte
Der Zweiradlenker folgte der leicht nach links verlaufenden Straße, prallte aber auf unklarer Ursache mit dem Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er kam mit der Rettung ins Krankenhaus nach Wels, der Autolenker blieb unverletzt.
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