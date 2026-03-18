15-Jähriger mit Moped seiner Mutter verunfallt

Mopedfahrer stürzte

Der Zweiradlenker folgte der leicht nach links verlaufenden Straße, prallte aber auf unklarer Ursache mit dem Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er kam mit der Rettung ins Krankenhaus nach Wels, der Autolenker blieb unverletzt.