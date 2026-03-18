Mann stürzte bei Arbeiten mit Hoftrac in Biotop

Mit der Einsatzmeldung „Person unter Fahrzeug“ wurden Mittwochnachmittag zwei Feuerwehren in Aurolzmünster (OÖ) alarmiert. Ein Mann war bei Arbeiten mit dem Hoftrac umgekippt und unter der Maschine eingeklemmt.
Gegen 14 Uhr heulten in Aurolzmünster die Sirenen. Zwei Feuerwehren wurden in den Ortsteil Lauterbrunn alarmiert, weil ein Mann mit einem Hoftrac umgekippt war. Das Fahrzeug stürzte in ein ungefülltes Biotop und begrub den Lenker unter sich.
Von Feuerwehr geborgen
In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Polizei wurde das Fahrzeug mittels Hebekissen vorsichtig angehoben. Die Rettungsmaßnahmen erfolgten dabei in enger Abstimmung mit der Notärztin. Nach der Erstversorgung kam der Verletzte ins Krankenhaus
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