Keine Gehälter ausbezahlt: Kindergärtner bestürzt

Anstelle ihres Gehalts für Jänner 2026 flatterte den Voll- und Teilzeitpädagoginnen sowie ihren Helferinnen eine völlig unerwartete E-Mail aus der Amtsstube von Bürgermeister und ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl ins Haus, die Kopfzerbrechen bereitet. Weil aufgrund des Fernbleibens der SPÖ-Fraktion die Gemeinderatssitzung am 30. Dezember 2025 nicht stattgefunden hat und wichtige Beschlüsse für das aktuelle Budget deshalb nicht gefasst wurden, sei die Auszahlung der Gehälter bis auf Weiteres auf Eis gelegt, war sinngemäß zu lesen. Das Personal fiel aus allen Wolken.