Kindergärtnerinnen bekommen noch immer kein Gehalt

Bald wird bei betroffenen Frauen das Geld knapp

Leidtragende des Gehaltsfiaskos sind die Kindergärtnerinnen. Ihnen gilt ein dickes Lob, da sie – ohne Bezahlung – weiterhin mit viel Engagement den Dienst versehen. „Alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst“, sagt Illedits. Die Geldmisere trifft vor allem die Alleinerzieherinnen unter den Angestellten. Illedits will Strobl zu einem Gespräch treffen: „Ein politischer Streit mit mir soll nicht auf dem Rücken der Pädagoginnen ausgetragen werden.“