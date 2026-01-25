Meghan verteilt Umarmungen an „Cookie Queens“

Royale Überraschung beim Sundance Film Festival: Prinz Harry und seine Meghan erschienen unangekündigt zur Weltpremiere des Dokumentarfilms „Cookie Queens“. Und die Herzogin von Sussex verteilte fleißig innige Umarmungen an die jungen Stars des Streifens.
Es ist ein Herzensprojekt – nicht nur für Prinz Harry, sondern vor allem für Herzogin Meghan. Das Paar ist bei dem Dokumentarfilm „Cookie Queens“, der von Regisseurin Alysa Nahmias inszeniert wurde, nämlich als Executive Producer beteiligt und sorgte am Samstag bei der Weltpremiere des Streifens beim Sundance Festival für eine große Überraschung.
Gut gelaunt und lässig gestylt posierte das royale Paar am roten Teppich unter anderem mit Amy Redford, Tochter des im letzten Jahr verstorbenen Robert Redford, der das Festival einst ins Leben gerufen hatte. Später trafen Meghan und Harry auch noch die jungen Stars des Dokumentarfilms.
Und die jungen Girl Scouts, also Pfadfinderinnen, waren sichtlich angetan von dem royalen Besuch, plauderten und lachten aber mit Meghan, die sich für jede einzelne viel Zeit nahm. Und auch innige Umarmungen verteilte.
„Fühlt sich total verrückt an“
„Es fühlt sich total verrückt an“, sagte Pfadfinderin Nikki aus Chino (Kalifornien) laut „Deadline“ über das Treffen mit Harry und Meghan. „Ich lese immer in meinen Büchern von ihnen, von Prinzessinnen und Königen, und jetzt treffe ich tatsächlich eine.“
Und auch Nikis ältere Schwester Nala konnte ihr Glück nicht fassen: „Als ich erfuhr, dass ich den Herzog und die Herzogin treffen würde, dachte ich erst: ,Ist das euer Ernst? Seid ihr sicher?‘ Aber ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich riesig.“
Für Meghan ein Herzensprojekt
Der Dokumentarfilm begleitet vier entschlossene Mädchen, Ara, Olive, Nikki und Shannon Elizabeth, während der berühmten Cookie-Saison der Girl Scouts in den USA. Sie alle wetteifern darum, zur „Cookie Queen“, zur erfolgreichsten Keksverkäuferin, gekrönt zu werden.
Schon früher verriet Meghan, warum sie gerade für diese Dokumentation so brennt. „Da ich selbst früher Pfadfinderin und meine Mutter meine Gruppenleiterin war, habe ich eine persönliche Verbundenheit zu diesem Film und bin stolz darauf, dass all unsere Gespräche und die Zusammenarbeit dazu geführt haben, dass Archewell Productions mit diesem preisgekrönten Team zusammenarbeitet, um diese unglaublich fesselnde Dokumentation zu produzieren.“
Schon, nachdem sie die ersten Aufnahmen des Films gesehen hätten, „war uns sofort klar, dass wir daran mitwirken wollten“.
Meghan war selbst Girl Scout
Schon vor einiger Zeit hat Meghan zudem auf Instagram mehrere Fotos geteilt, die sie als Girl Scout in Cookie-Mission zeigte – zu sehen in diesem Posting:
Zu den Schnappschüssen schrieb Meghan damals: „Unternehmertum kann schon in jungen Jahren beginnen (Übrigens, all die Jahre später verkaufe ich immer noch Kekse!).“ Eine Anspielung auf ihre Marke As Ever, mit der sie unter anderem auch Keksteig verkauft.
