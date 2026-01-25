Meghan verteilt Umarmungen an „Cookie Queens“

Schon früher verriet Meghan, warum sie gerade für diese Dokumentation so brennt. „Da ich selbst früher Pfadfinderin und meine Mutter meine Gruppenleiterin war, habe ich eine persönliche Verbundenheit zu diesem Film und bin stolz darauf, dass all unsere Gespräche und die Zusammenarbeit dazu geführt haben, dass Archewell Productions mit diesem preisgekrönten Team zusammenarbeitet, um diese unglaublich fesselnde Dokumentation zu produzieren.“