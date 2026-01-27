„Eine Radbahn würde mir 100 Reisetage sparen“

Österreichs Nummer eins Tim Wafler muss die Bahnrad-EM von 1. bis 5. Februar im türkischen Konya auslassen. Nach einer Infektion braucht der 23-Jährige eine Pause, um für Olympia 2028 fit zu sein. Zudem kosten die vielen Reisen wegen fehlender Infrastruktur in der Heimat extrem viel Substanz. Nicht nur heimische Bahnradfahrer sind davon betroffen.
„Natürlich fällt es mir sehr schwer, die Europameisterschaft abzusagen“, seufzt Bahnrad-Ass Tim Wafler. „Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Befreiung.“ Der 23-Jährige lief in den letzten Jahren durchgehend auf Vollgas, braucht eine Pause und wird die europäischen Titelkämpfe auf der Bahn von Konya in der Türkei von 1. bis 5. Februar nicht bestreiten. Auch auf den ersten Weltcup des Jahres Anfang März im australischen Perth wird Tim verzichten. Schweren Herzens, aber aus Gründen der Vernunft: „Es ist ja nicht so, dass ich keine Lust habe, Rad zu fahren. Aber es ist der richtige Zeitpunkt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.