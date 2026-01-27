„Eine Radbahn würde mir 100 Reisetage sparen“

„Natürlich fällt es mir sehr schwer, die Europameisterschaft abzusagen“, seufzt Bahnrad-Ass Tim Wafler. „Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Befreiung.“ Der 23-Jährige lief in den letzten Jahren durchgehend auf Vollgas, braucht eine Pause und wird die europäischen Titelkämpfe auf der Bahn von Konya in der Türkei von 1. bis 5. Februar nicht bestreiten. Auch auf den ersten Weltcup des Jahres Anfang März im australischen Perth wird Tim verzichten. Schweren Herzens, aber aus Gründen der Vernunft: „Es ist ja nicht so, dass ich keine Lust habe, Rad zu fahren. Aber es ist der richtige Zeitpunkt.“