Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Pause für Wafler

„Eine Radbahn würde mir 100 Reisetage sparen“

Sport-Mix
27.01.2026 12:30
Tim Wafler braucht eine Pause, lässt die Bahnrad-EM aus.
Tim Wafler braucht eine Pause, lässt die Bahnrad-EM aus.(Bild: Arne Mill/Cycling Austria)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Österreichs Nummer eins Tim Wafler muss die Bahnrad-EM von 1. bis 5. Februar im türkischen Konya auslassen. Nach einer Infektion braucht der 23-Jährige eine Pause, um für Olympia 2028 fit zu sein. Zudem kosten die vielen Reisen wegen fehlender Infrastruktur in der Heimat extrem viel Substanz. Nicht nur heimische Bahnradfahrer sind davon betroffen.

0 Kommentare

„Natürlich fällt es mir sehr schwer, die Europameisterschaft abzusagen“, seufzt Bahnrad-Ass Tim Wafler. „Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Befreiung.“ Der 23-Jährige lief in den letzten Jahren durchgehend auf Vollgas, braucht eine Pause und wird die europäischen Titelkämpfe auf der Bahn von Konya in der Türkei von 1. bis 5. Februar nicht bestreiten. Auch auf den ersten Weltcup des Jahres Anfang März im australischen Perth wird Tim verzichten. Schweren Herzens, aber aus Gründen der Vernunft: „Es ist ja nicht so, dass ich keine Lust habe, Rad zu fahren. Aber es ist der richtige Zeitpunkt.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Sport-Mix
Krone Plus Logo
Pause für Wafler
„Eine Radbahn würde mir 100 Reisetage sparen“
Krone Plus Logo
OÖ-Rad-Asse gefordert
Hitzeschlag in Australien und Berge in der Wüste
Handball-EM
Deutschland verliert gegen Favorit Dänemark
Krone Sport-News
Olympia-Team 2026 steht ++ Sinner mühelos weiter
„Krone oder Kasperl“
Der Ski: „Eine wirklich ganz arge Geschichte“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf