Mörder ging mit Rasierklinge auf Vergewaltiger los

Opferanwalt Gunther Ledolter hob die Gefährlichkeit des Mannes und seine schwere Therapierbarkeit hervor. Gegenüber der Polizei hatte der angeklagte Mörder gestanden, dass er den Kontrahenten zwar nicht töten, aber mit einem Schnitt im Gesicht als Vergewaltiger brandmarken wollte. Allerdings hatte er es ursprünglich gar nicht auf sein späteres Opfer abgesehen, sondern auf einen anderen Häftling, der ihm Tabletten und Geld weggenommen hatte. Weil sich der Vergewaltiger aber für den vermeintlichen Dieb eingesetzt hatte, wurde er selbst zur Zielscheibe.