Entscheidung gefallen:

Olympia-Überraschung um „Ski-Shakira“ und Kollegin

Ski Alpin
27.01.2026 12:30
Giada D’Antonio
Giada D’Antonio(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei italienische Zukunftshoffnungen bekommen überraschend eine Chance bei Olympia: „Ski-Shakira“ Giada D’Antonio (16) und Anna Trocker (17) schafften es ins Aufgebot des Gastgeberlandes!

Vor rund einem Monat hatte die „Ski-Shakira“ – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin – beim Semmering-Slalom im Fokus gestanden. Giada D’Antonio feierte mit 16 Jahren ihr Weltcup-Debüt. Dieses endete jedoch früh, die Italienerin schied mit Startnummer 70 bereits im ersten Durchgang aus.

Giada D’Antonio
Giada D’Antonio(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/giadadantonio_)

D’Antonio hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen. Und jetzt darf sie sich sogar übers Olympia-Ticket freuen!

Lesen Sie auch:
Alexis Pinturault
Kein Ticket erhalten
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
26.01.2026
Emotionen in Kitzbühel
Nur Olympia-Zuschauer, aber Feller rührt zu Tränen
26.01.2026
115-köpfiges Aufgebot
Olympia-Team: Sie gehen für uns auf Medaillenjagd!
26.01.2026

Chance in Team-Kombi
Genauso wie Anna Trocker. Die Südtirolerin ging bislang fünfmal im Weltcup an den Start, für Punkte reichte es noch nicht.

Anna Trocker
Anna Trocker(Bild: GEPA)

Dennoch winkt der 17-Jährigen und D’Antonio neben den Slalomläuferinnen Lara Della Mea und Martina Peterlini eine Teilnahme an der Team-Kombination bei Heim-Olympia. Denn: Jede teilnehmende Nation kann bis zu vier Mannschaften stellen. Da sind dann Abfahrerinnen und Slalom-Artistinnen gefragt. 

