Olympia-Überraschung um „Ski-Shakira“ und Kollegin

Zwei italienische Zukunftshoffnungen bekommen überraschend eine Chance bei Olympia: „Ski-Shakira“ Giada D’Antonio (16) und Anna Trocker (17) schafften es ins Aufgebot des Gastgeberlandes!
Vor rund einem Monat hatte die „Ski-Shakira“ – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin – beim Semmering-Slalom im Fokus gestanden. Giada D’Antonio feierte mit 16 Jahren ihr Weltcup-Debüt. Dieses endete jedoch früh, die Italienerin schied mit Startnummer 70 bereits im ersten Durchgang aus.
D’Antonio hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen. Und jetzt darf sie sich sogar übers Olympia-Ticket freuen!
Chance in Team-Kombi
Genauso wie Anna Trocker. Die Südtirolerin ging bislang fünfmal im Weltcup an den Start, für Punkte reichte es noch nicht.
Dennoch winkt der 17-Jährigen und D’Antonio neben den Slalomläuferinnen Lara Della Mea und Martina Peterlini eine Teilnahme an der Team-Kombination bei Heim-Olympia. Denn: Jede teilnehmende Nation kann bis zu vier Mannschaften stellen. Da sind dann Abfahrerinnen und Slalom-Artistinnen gefragt.
