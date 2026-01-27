Olympia-Überraschung um „Ski-Shakira“ und Kollegin

D’Antonio hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen. Und jetzt darf sie sich sogar übers Olympia-Ticket freuen!