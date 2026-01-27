Frankreich: Polizeihund stirbt bei Fußballmatch

Beim Sonntagabend-Match der Ligue 1 standen sich die Mannschaften von Olympique Lyon und dem FC Metz gegenüber, das Spiel endete mit einer 2:5-Niederlage für die Gastgeber. Am Rand des Matchs kam es allerdings zu heftigen Krawallen, Fans beider Mannschaften lieferten sich außerhalb des Stadions gewalttätige Auseinandersetzungen.