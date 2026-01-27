Während Krawallen
Frankreich: Polizeihund stirbt bei Fußballmatch
Während des Fußballmatches im südfranzösischen Metz kam es zu Krawallen, Anhänger der Mannschaften gingen aufeinander los. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz, dabei verstarb Polizeihund „Dino“.
Beim Sonntagabend-Match der Ligue 1 standen sich die Mannschaften von Olympique Lyon und dem FC Metz gegenüber, das Spiel endete mit einer 2:5-Niederlage für die Gastgeber. Am Rand des Matchs kam es allerdings zu heftigen Krawallen, Fans beider Mannschaften lieferten sich außerhalb des Stadions gewalttätige Auseinandersetzungen.
Polizeihund erlitt Herzstillstand
Die Polizei schritt ein, um die Randalierer zu trennen. Dabei waren auch Polizeihunde zur Absicherung im Einsatz. Für den Belgische Schäferhund „Dino“ endete dies allerdings tödlich, wie teilt die Exekutive am Montag auf X und Facebook mitteilte.
Wie David Ghisleri von der Polizeigewerkschaft Alliance gegenüber der Regionalzeitung „Le Républicain Lorrain“ erklärte, erlitt „Dino“ einen Herzstillstand. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen seines Hundeführers verstarb der fünfjährige Diensthund noch vor Ort.
„Bis zuletzt Kollegen verteidigt“
„Dino“ hatte seit 2023 seinen Dienst bei der Hundestaffel in Metz verrichtet. „Der Verlust eines Diensthundes ist eine schmerzhafte Erfahrung für ein ganzes Team“, schreibt die Polizeigewerkschaft Alliance.
Luc Rohard, Abteilungsbeauftragter der Polizei Moselle sagte dazu: „Bis zu seinem letzten Atemzug agierte er wie ein Polizeihund und beschützte seine Kollegen.“ Nun soll eine Trauerfeier für den Diensthund abgehalten und „Dino“ damit die letzte Ehre erwiesen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.